Mientras llaman “diosa” a Shakira por sexy look, le dicen “sosa” a Clara Chía por look ‘total black’

Las comparaciones entre Shakira y Clara Chía Martí no paran, y es que las siguen poniendo en contra por lo que usan, como se ven, y hasta como hablan.

Desde que se conoció la identidad de la novia de Piqué las críticas no han cesado y de hecho eso la tiene muy insegura y deprimida.

Y es que no quiere que la critiquen ni la ataquen, ni mucho menos la comparen con la ex de su ahora novio, pero en redes no dejan de hacerlo, y no le dejan pasar ni una.

Ya una vez las compararon por un vestido que las dos llevaron, con diferentes estilos y ahora las comparan por un look sexy y atrevido que Shakira llevó y un look que ella lució y que han considerado “aburrido”.

Los looks por los que comparan a Shakira con Clara Chía Martí

Para el Día de la Mujer, Shakira reapareció en redes con un look muy sexy y atrevido con el que presumió su cuerpazo a sus 46 años.

A través de su cuenta de Instagram de perfumes, la colombiana publicó una foto en la que posa con un vestido beige y asimétrico, ajustado en el abdomen, con abertura en las piernas, atrevido escote y amarrado en el cuello.

Este look lo llevó con el cabello suelto y con ligeras ondas, luciendo sexy y hermosa, y robándose todos los halagos.

Mientras que Clara Chía Martí fue captada con Piqué en una salida nocturna con un look “total black” que todos han considerado “aburrido”.

La joven de 24 años llevó una blusa y pantalón negro con un maxi abrigo que aunque puede ser elegante, muchos consideran que luce como una “vieja ”, y además llevó su cabello desarreglado.

“Es que no hay punto de comparación, esta mujer se viste como una vieja”, “no se que le vio Piqué a Clara, que mujer tan aburrida”, “siempre con las mismas prendas y en negro que aburrida”, “Shaki siempre tan sexy, y esta como una vieja, parece mayor que Shakira”, y “Clara es tan aburrida como sus looks jaja, no le llega ni a los pies a Shakira”, fueron algunos de los crueles comentarios.

