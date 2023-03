Productora de esta futura serie del universo de Star Wars ahora está demandando a Lucasfilm

La productora Karyn McCarthy, despedida de la serie The Acolyte unas semanas después de empezar a trabajar, está demandando ahora a la compañía creada por George Lucas, Lucasfilm, filial del titán de la industria de entretenimiento, Disney.

Según adelantó Variety, la demanda puntualiza: “Como resultado de su mala fe y despido injustificado, los Demandados privaron a la Sra. McCarthy de un empleo significativo, del cual habría ganado millones de dólares durante la [vida] de la serie”. A dos semanas de haber llegado a un acuerdo entre Lucasfilm y McCarthy, “sin explicación, sin razón, sin justificación, Lucasfilm le dijo a McCarthy que quería salirse del trato”.

De acuerdo con la productora, al aceptar el trabajo en The Acolyte, dejó ir un trabajo de productora ejecutiva en la serie de Apple Sugar, lo que la habría convertido en la productora mejor pagada de esa compañía. Cuando fue despedida por Lucasfilm, la oferta de ese puesto ya no estaba disponible, y cuando pidió que se le pagara por su trabajo en la serie de Star Wars, Lucasfilm negó que hubieran tenido un trato, a pesar de que: “(1) habían hecho su oferta que contenía todos los puntos importantes de la transacción; (2) McCarthy aceptó esa oferta; (3) Lucasfilm hizo que McCarthy comenzara de inmediato; y (4) Lucasfilm envió a McCarthy un memorando de acuerdo, conmemorando los términos, incluido que McCarthy ya había comenzado a trabajar”.

Ahora la demandante busca que Lucasfilm responda por el incumplimiento de contrato y se le pague, además de que se incluya su nombre en los créditos de The Acolyte como productora ejecutiva.

Variety también señaló que pidió una respuesta a Lucasfilm, pero no tuvieron comentarios por parte de ningún representante de la compañía al respecto.

Se espera que la serie de The Acolyte, de la cual aún no se conocen muchos detalles, llegue a Disney Plus a finales de 2023, y cuenta en su elenco con Dafne Keen, Lee Jung-jae, Amandla Stenberg, Carrie-Anne Moss y Jodie Turner-Smith, entre otros.