“Si no fuera actualidad, no lo haríamos”: Julio César Rodríguez valida cobertura de matinales para el caso Aránguiz-Valdivia-Orsini

Julio César Rodríguez justificó la amplia cobertura que en las últimas semanas ha tenido en televisión el triángulo farandulero de Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini, y que en el caso del programa que anima en Chilevisión, el matinal “Contigo en la mañana”, le ha proporcionado varias horas de exposición.

En entrevista con pagina7.cl fue que el rostro del canal propiedad de Paramount y otros analistas de temas faranduleros, entre ellos la periodista de CHV, Constanza Ganem; el de “Mucho Gusto”, Andrés Caniulef; y el de La Red, Michael Roldán; le dieron validez a la alta exposición que los matinales le han dado a las revelaciones que en un principio entregó Aránguiz, de un amorío entre su exmarido y la parlamentaria del Frente Amplio (FA), y que posteriormente han derivado en variados episodios de connotación pública que incluso han llegado al mundo político tras conocerse de la llamada telefónica que la diputada Orsini le realizó a la General de Carabineros, Karina Soza, por un procedimiento policial en contra del retirado futbolista.

La postura de Julio César Rodríguez

“Es un tema de actualidad que tiene muchas aristas. Lo político, porque hay una diputada, tiene el telefonazo, y la arista de la farándula, porque los otros dos son personajes muy mediáticos”, señaló Rodríguez, quien aseguró que más allá de ser un tema de farándula “tiene todos los elementos para ser tratado en los medios, con comunicados para allá y para acá”.

“Yo creo que los matinales hacen actualidad, y si esto no fuera actualidad, no lo haríamos (...) vamos sopesando lo que la gente está viendo, y al menos nuestro programa ha hecho siempre todos los temas. Lo que pasa es que, en el estallido social y la pandemia, los temas eran otros”, reflexionó.

En la misma línea, su colega en CHV, afirmó que este nuevo aire de la farándula en la agenda de los matinales gracias al triángulo amoroso se debe a que “la gente tenía ganas de ver otras cosas”.

“Teníamos propuestas como ‘Zona de estrellas’, ‘Me Late’, ‘Sígueme y te sigo’, o los mismos live de los colegas, que tienen harto éxito. Eso te demuestra que la gente igual quiere saber de espectáculos y de farándula”, señaló.

El regreso de la farándula a los matinales

“Es un tema netamente de espectáculos, pero cuando hay involucrada una diputada, a la que se le acusan ciertas cosas y sale a la palestra, no había cómo no tocarlo en un matinal, porque era de relevancia pública, sumando la farándula, la política, y el deporte. La gente estaba súper interesada de saber qué estaba pasando, y no solo en el ámbito político, sino que también en el ámbito sentimental, porque hay una supuesta infidelidad de por medio”, agregó.

“Se hace atractivo por la relevancia de sus protagonistas en cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelven. Daniela (Aránguiz) en el mundo del espectáculo y la farándula, el ‘Mago’ Valdivia en el fútbol y la diputada Maite Orsini en la política, pero también es un personaje que nació desde el mundo de la televisión. Es imposible quedar ajeno, al menos, a alguno de estos elementos, y es un tema que convoca e invita al debate. Ahí está su gran atractivo”, dice, por su parte, Caniulef, quien valida la cobertura del caso en “Mucho Gusto”.

“El tema de Maite Orsini aborda todos los aspectos de una noticia. Es un hecho de interés público y transversal que, en este caso, suma al mundo de la farándula, del deporte y de la política. Yo he defendido siempre que la farándula es una arista del mundo del espectáculo y, como tal, nunca se ha ido. Es, en definitiva, el interés por la vida de los famosos y de los personajes públicos, y que ahora toma más relevancia”, afirmó.

La misma postura tiene Roldán, quien aclaró que, a su juicio, la farándula nunca se fue de la televisión.

“Lo que sí desapareció fue gran parte de los programas que se dedicaban única y exclusivamente a la farándula, como ‘Primer Plano’, ‘Intrusos’, ‘SQP’, pero el contenido nunca terminó. Espacios como ‘La Divina Comida’ tienen que ver con la farándula, que en el fondo es conocer eso que está de alguna forma oculto o que no se sabe, que es lo que también hacen espacios como ‘Podemos Hablar’, que son súper valorados por el público”, insistió el periodista de La Red.

“Es necesario en el 2023 que exista un equilibrio en pantalla, que haya actualidad, pero que exista entretención”, agregó Roldán, quien valora que los matinales incorporen a sus actuales pautas el escándalo Aránguiz-Valdivia-Orsini porque la idea “es mostrar lo que la gente quiere ver, y las últimas encuestas dicen que la gente quiere ver entretención en pantalla”.