Soledad Onetto emocionadísima con su regreso a Canal 13: “Es como mi primer día de clases”

La periodista Soledad Onetto vuelve a la casa televisiva que dejó hace más de diez años, y hoy fue de visita al estudio de “Tu Día” para que sus colegas, Priscilla Vargas y José Luis Repenning, le dieran la bienvenida. Ellos la recibieron con un efusivo abrazo y un mensaje al oído.

La periodista señaló que estaba muy emocionada de volver a Canal 13, lugar que no pisaba hace mucho tiempo. “Regresar acá después de muchísimos años porque no tuve la oportunidad de volver después, no vine a hacer un programa, no vine de invitada, así que es como mi primer día de clases”, afirmó.

“Estoy súper emocionada, me he encontrado con muchos amigos en todas partes. Me trajeron para acá, al estudio donde están las verdaderas estrellas de Canal 13, precioso el estudio”, agregó.

Sole mencionó que Priscilla Vargas, mientras la abrazaba efusivamente, le susurró al oído “vas a ser muy feliz en este canal”, un mensaje que fue replicado por la animadora con los micrófonos al aire.

“Un trabajo distinto”

Acerca de esta nueva etapa en el canal, señaló que “esto es un volver a comenzar totalmente, además con un equipo que está haciendo un trabajo distinto. Un trabajo que a mí me parece muy valioso, muy analítico, un trabajo desafiante para los periodistas, tiene que ver con hacer un análisis de las noticias”.

“Solo vengo a sumarme, y a tratar de poner lo que yo sé hacer y mi profesionalismo, al servicio que se está haciendo actualmente en Canal 13″, comentó Soledad Onetto, quien afirmó que todavía no tiene fecha debut para tomar la animación de Tele13 Central junto a Ramón Ulloa.

Sin embargo, la periodista señaló que ya tiene un problema con su compañero de trabajo. Soledad reclamó debido a que no pasan los años por Ramón, quien está igual hace años, bromeó Onetto.

Se especula que Soledad Onetto estaría ad portas de grabar su spot publicitario y realizar una sesión de fotos, para promocionar su llegada al noticiario central de Canal 13.