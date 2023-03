“Traicioné la confianza que tenía con mi exmujer, la principal víctima”: Luis Gnecco se sinceró tras denuncia de su expareja por violencia intrafamiliar

Luis Gnecco, Javiera Mena, Marilyn Pérez y Marcos Llunas serán los encargados de inaugurar la nueva temporada de “La Divina Comida”, en donde los personajes del mundo del espectáculo y la televisión hablarán sobre algunos momentos más duros de su vida.

En este sentido, es donde el actor nacional revelará los detalles tras ser acusación de violencia intrafamiliar por su expareja y cómo esto le afectó en estos últimos meses.

“Sí, me cuesta hablar, me pasan cosas con eso. Me pasa que no he tenido mucho la oportunidad de hablarlo en público, y me cuesta hablarlo en público un poco”, respondió tras la pregunta de la periodista Marilyn Pérez.

“A ver, yo ya estaba separado ya, dos años de separación más menos y tuve una discusión, fue un error, de verdad fue una caga de principio a fin, es una especie de soberbia, cuando tú traspasas ciertas líneas en tus relaciones, ya sea que estén acabadas o no. Pasó esto, fue una agresión, ella decidió denunciar. Primero que nada traicioné la confianza que tenía con mi exmujer que es la principal víctima, con mis hijos, con los tres; una persona muy cercana, que estuvo apoyándome, conteniéndome y protegiéndome en ese momento, que siento que con esto la traicioné”, contó de entrada.

Asimismo, manifestó que “es una traición consigo mismo, pero además hay una traición con tu público, que es al que yo me debo. Me fui para abajo, abajo, abajo, me metí en unas profundidades que no les puedo contar, y entiendo que si alguien depende de tu figura pública no puede seguir avalándote como figura pública porque tú has pasado un límite”.

“La súper cagué. Te das cuenta de que la cagaste, que la cagaste y que la recagaste, bueno quién más que tú te puede sacar de ahí”, admitió y que su misión “ha sido entender por qué mi transgresión”.

“Al día de hoy después de mucho dolor, supongo para ella, sobre todo para ella, y además que tenemos un niño chico, reconstruir eso es delicado, es lento y requiere de mucha voluntad. Al día de hoy tenemos una buena relación, cada uno hizo su vida independiente, y afortunadamente gracias a ella, que le agradezco siempre públicamente, me tuve que reinventar, porque tú no puedes convertirte en un cadáver viviente porque eso no le sirve a nadie, yo le debo plata hasta el grifo de la esquina. Después de un año sin trabajo dije voy a hablar con mi exmujer, Inés préstame el auto para ser Uber, que fue lo único que pude hacer, porque necesitaba además cumplir con la ley que te obliga a cumplir, que es mantener un niño chico”, le pidió para retomar su vida.

Dio cara ante el público

Tras comenzar a trabajar en la aplicación de transporte, Luis encontró una especie de terapia puesto que “me atreví a dar la cara de nuevo, me atreví a relacionarme con la gente, con el público, y también aprendí otra cosa, que por dios los artistas que somos privilegiados, porque por dios sacarse la cresta durante una semana con el culo 8 horas sentando en un asiento y ganas la décima parte de lo que tú ganabas antes, diciendo upa-chalupa”, manifestó.

Con respecto a sus privilegios por su vida profesional, afirmó que “he hecho en mi vida lo que he querido y siempre hice lo que quise, y cosas contradictorias voté por la izquierda, por la derecha, dije que era maricón, que no era maricón, en fin… Y de repente pum, de tanto hacer lo que he querido pensé que podía transgredir ciertas cosas y pasar piola y no, tú no puedes pasar piola. Entonces la gran lección es bajar el moñito y aprender”, sostuvo.

Una persona que le enseñó una lesión fue su hijo Mateo, de 22 años, que según las palabras de Gnecco es un “sabio” porque cuando le contó que iba a trabajar de Uber le dijo: “Ojalá esa huea te haga ser más humilde po, hueón”.

Cabe recordar que “La Divina Comida” vuelve con su novena temporada este 11 de marzo a través de las pantallas de Chilevisión.