Una hazaña más de Bad Bunny: El cantante llevará a WWE a su natal Puerto Rico

Hace algunos meses, Bad Bunny sorprendió al mundo del entrenamiento deportivo, luego de subirse al cuadrilátero de WWE para ser un luchador más del roster.

Muchas personas quedaron maravilladas con la habilidad del cantante sobre el encordado, pues demostró cualidades nunca antes vista en un famoso que no se dedica a la lucha libre.

Bad Bunny protagonizará evento de WWE en Puerto Rico

Incluso, “El Conejo Malo” tuvo una gran participación en WrestleMania 37, al ser coreado por los aficionados que asistieron al evento.

Y es que, el mundo de la lucha libre quedó perplejo, ya que durante varios meses Bad Bunny se preparó para ese momento.

Triple H, director creativo de la empresa, agradeció el respeto que tuvo el cantante, pues se metió al centro de desarrollo para ponerse a punto.

La relación de la compañía con Bad Bunny está más fuerte que nunca, motivo por el que en el próximo mes de mayo WWE volverá a Puerto Rico.

Tras 18 años de último evento celebrado en la Isla, la empresa celebrará una vez un PPV ahí, con el cantante como el host estelar.

“El Conejo Malo” tiene una gran relación con la empresa

Los lazos que formó el puertorriqueño con WWE, han sido fundamentales para que se concretara esta negociación.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo. Finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”, comentó Bad Bunny.

Bad Bunny va a ser el “Host” de WWE Backlash que será el 6 de mayo en Puerto Rico. Es el primer show Pay Per View en vivo en Puerto Rico desde el 2005. pic.twitter.com/Jn2VNMwXWI — carloxx iván (@itscarlosivan) March 8, 2023

Por su parte, Triple H mencionó que WWE está emocionado de regresar a Puerto Rico, pues es uno de los destinos en donde hay más fanáticos de la empresa.

“Estamos emocionados de traer Backlash a San Juan, ya que la demanda de premium live events de WWE fuera de los Estados Unidos continentales sigue creciendo. Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico”, detalló el director creativo.