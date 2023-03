Ex novia de Gerard Piqué da su opinión sobre la forma que tiene Shakira de manejar su despecho

Shakira y Gerard Piqué tienen más de un año que anunciaron su separación, pero los medios no han dejado de hablar del tema, menos, luego de conocerse las canciones que Shakira lanzó al mercado musical como desahogo ante todo lo que ha vivido tras la ruptura.

Los periodistas buscan noticias e información sobre lo que sucede con la ex pareja y que piensan sus allegados, al punto que abordaron a Nuria Tomás, la primera novia conocida del futbolista, con la que mantuvo una relación de año y medio que finalizó en 2010.

Casi trece años han pasado de aquello y, como confesó la actriz, le resulta “increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años”.

Durante un acto de una marca celebrado en Madrid, la actriz catalana, a punto de pasar por el altar con su pareja y padre de sus dos hijos, August Puig Bosch, fue preguntada sobre la separación entre Shakira y Piqué.

“No me quiero pronunciar. No sé, no opino porque no me he puesto a indagar. Tienen su historia. Yo le deseo lo mejor a él y a todo el mundo”, expresó Nuria Tomás en unas declaraciones emitidas por ‘Espejo Público’.

— Nuria Tomás