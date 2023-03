Fernando Larraín:“Lo que pasa en ‘Casado con Hijos’ se me repite en casa”

Mañana viernes es el gran estreno del primer capítulo de la nueva temporada de “Casado con Hijos”, por las pantallas de Mega. A raíz de este esperado regreso a la televisión, elenco ofreció una conferencia de prensa y Página 7 aprovechó de preguntarles en qué se parecen a sus personajes.

Marcial Tagle, quien interpreta a Pablo en la serie de humor, abrió los fuegos con su respuesta. “Yo soy, en esencia, un macabeo disfrazado de chorizo. Uno construye los personajes desde uno y mii lado macabeo aflora maravillosamente en esta serie”, admite.

Fernando Godoy también contó las semejanzas que tiene, en su caso, con Nachito Larraín.

“Tiene hartas cosas, Nachito es muy parecido a mí, más cuando era chico. Ahora también, en que mantiene la energía, es súper hiperkinético, es multiproyecto”, afirmó el intérprete de “Amar Profundo”.

“En el amor creo que me va un poco mejor que a Nacho, pero creo que toda esta energía extrovertida del Nachito es muy de mi persona”, añadió.

En tanto, Carmen Gloria Bresky, Marcia en el sitcom, señaló que se identifica con “la parte lúdica, loquilla, histriónica, juguetona” de su personaje.

Javiera Contador por su parte, aseguró que “la capacidad de goce” es lo que la vincula con su personaje, porque, señaló con humor, “yo trabajo harto y la Quena poco”.

La semejanza de Fernando Larraín con Tito

Fernando Larraín, muy en su estilo, bromeó con que la situación en su casa es muy similar a la que vive Tito. “Lo que pasa en ‘Casado con Hijos’ se me repite en casa: llego y en el refrigerador no hay nada”, indicó con humor.

“El auto me lo saca mi hija, acá y allá. Me pasa exactamente lo mismo y muchos enojos que me pego acá… pero no puedo tenerlos allá”, añadió, causando risas en quienes estaban en la conferencia de prensa.

En tanto, Jaime Omeñaca, quien da vida a Lucho, señaló que su rol “representa esas cosas que uno no puede hacer, pero le gustaría ver qué pasaría si se hicieran y fuera medianamente aceptado”.

Por último, Dayana Amigo fue la única que reconoció que no comparte muchas carcacterísticas con su papel, pues la Titi “me costó, ha sido un esfuerzo complejo, la siento un poco lejana a mí”.