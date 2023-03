“Impresentable”: JC Rodríguez criticó a Maite Orsini y Carabineros por reunión de generales con Jorge Valdivia

Julio César Rodríguez cuestionó duramente esta mañana la revelación de la reunión que Jorge Valdivia tuvo con tres generales de Carabineros a días del telefonazo que la diputada Maite Orsini realizó a jefaturas de la institución para informar de un procedimiento policial donde efectivos detuvieron al retirado futbolista.

Con duras críticas a la parlamentaria, cuyo llamado a Carabineros calificó de “impresentable”, el animador de “Contigo en la mañana” apuntó a la “muy mala” señal que esta situación tiene para la ciudadanía, ya que plantea la dura razonable de pensar en que las instituciones de orden y seguridad del país podrían ocultar informaciones a la autoridad de Gobierno, considerando que cuando el Ministerio del Interior pidió informaciones respecto del llamado telefónico de Orsini a Carabineros, estos no informaron de la reunión que tuvieron con el deportista.

La cuestionada reunión de Jorge Valdivia

“Hay una cosa que es grave, una sola que es grave a mi juicio. La policía, los Carabineros tienen que entregar información siempre completa. No pueden entregarla a medias, porque. ¿Sabes por qué? Porque esto además, como lo cuenta ayer (jueves) el que en ese momento habló con la diputada Orsini, que era el director subrogante Marcelo Araya, como lo cuenta ayer, el dice ‘sabís (sic), aquí no hay nada malo en esto, nosotros nunca intervenimos en el proceso, nunca en el momento, nunca nada, después solamente se nos escribió y le mostramos esto’. Pero, la verdad es que, lo que encuentro que es grave, es que si pasa esto con gente de tanto conocimiento público. ¿Qué pasará en lo demás? ¿Se ocultará información? ¿Se le dirá siempre la verdad? Porque cuando llamó el Ministerio del Interior, cuando llamó la autoridad política, no le dijeron de esto. No le hablaron que se habían reunido estos tres generales. ¿Cuál es la duda razonable de la ciudadanía? Me pongo en el lugar de los ciudadanos”, reflexionó el rostro de CHV, quien insistió en que el “telefonazo” de Orsini, que desencadenó toda la polémica, fue “muy malo, no debió haber llamado a Carabineros”.

“Este telefonazo es malo a todo evento porque es para ayudar a tu pareja, y eso es malo, porque cuando eres una figura pública sí importa quién es tu pareja, por eso existen protocolos y estándares, hay que ser transparentes”, dijo Rodríguez.

“Sí importaba en ese momento que la diputada anduviera con Valdivia, es malo que haya dado un punto de prensa (para justificar su llamado), es pésimo, era preferible no haberlo dado a darlo de esta manera”, insistió Julio César, quien aseguró que el objetivo de la parlamentaria, a todas luces, era interceder para ayudar al comentarista deportivo.

“Ella sabe que el fin no era sólo llamar a la generala (Soza), sino que era el llamar por su pareja (...) lo de Maite Orsini es impresentable, pero más lo es que Carabineros no informe cuando Interior le pide detalles de esa posible reunión, ese es el tema país, lo importante, el que abre una legítima duda”, finalizó.