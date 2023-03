“¡Jajá Calderón quedó llorando!”: Acusan a Claudio Reyes de golpear ferozmente a su colega en reunión de humoristas

Tal como relataron en Sígueme y te sigo, varios humoristas se juntaron a jugar futbol hace unos días en la capital. Luego del partido que empataron y donde fueron conocidos comediantes como Oscar Ganas, Gigi Martin, Jajá Calderón y Claudio reyes, entre otros, se fueron a comer.

Según contaron en el programa de TV+, todo ocurrió en la mesa cuando estaban cenando y Jajá decidió imitar al presidente Gabriel Boric. Mientras todos lo escuchaban, incluido Claudio Reyes, este se paró de la nada y le fue a pegar sorpresivamente a Jajá.

Testigo de los hechos

En el espacio farandulero de TV+ decidieron llamar por teléfono a Óscar Gangas, quien fue testigo de los hechos.

“Claudio Reyes agredió sin motivo aparente a Jajá Calderón. Nosotros quedamos choqueados, ‘¡soy el huaso más fome, la que te parió, llevas media hora hablando del presidente payaso!”, le dijo”, partió relatando Óscar.

“Había 15 personas testigos aproximadamente, yo lo vi (Claudio Reyes) descolocarse, no sé si Badulaque tiene diabetes, baja presión o se le cruzaron los cables, pero se desencajó violentamente, quedamos todos parados”, aseguró Gangas.

Además, juró que no encuentra explicación a los dos combos que Claudio le dio a Jajá, porque “ellos estaban de extremo a extremo de la mesa. Le pegó un charchazo y nosotros pensamos que era una actuación. Le pegó como un cachamal y después dos combos, uno en el ojo”, relató preocupado el humorista.

“Nadie alcanzó a reaccionar, solo atinamos a agarrar a Badulaque para que no creciera la gresca. Fue muy sorpresivo pensamos que era parte de una dinámica, de una broma. Yo veo que el señor Badulaque necesita tratamiento, tiene algo como esquizoide, no es normal”, dijo Gangas.

También le preguntaron si estaban pasados de copas y el humorista testigo aseguró que “no, no estábamos tomando. Claudio Reyes no bebe, Gigi Martín no bebe y yo menos. No fue una pelea de borrachos”, aseguró.

Luego detalló qué ocurrió tras la pelea donde se dedicaron a consolar a Jajá, porque efectivamente “se puso a llorar afuera. nadie se lo esperaba”.

