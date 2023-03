Jean Philippe Cretton revela el tremendo dolor que pasó tras la vasectomía: no hizo caso a importante recomendación sexual

Esta noche en Podemos Hablar los invitados son de alto calibre. Pamela Díaz, Diana Bolocco, José Miguel Viñuela y el diputado Andrés Celis. En el set su animador Jean Philippe Cretton dio la orden: avancen al punto de encuentro quienes hayan vivido alguna situación extraña durante un procedimiento o control médico.

En ese momento el mismo animador es invitado por los demás a contar el complejo episodio que vivió luego de una vasectomía.

“Yo estaba en la vasectomía, entonces estábamos justo antes de entrar a pabellón. Entonces, yo estaba ahí acostado y me dice: ‘¿Todo bien? Recuerda JP que son 7 días de abstinencia sexual después de la operación’. Y yo le digo: ‘ah 7, yo pensé que eran como 30. Ahhh 7, ya no hay problema. Vamos entonces’. Operación 20 minutos después todo listo, impeque, pasa un ratito 2 horas. Llamo: ‘mi amor, ya estoy listo, ¿me puedes venir a buscar?”' Llega la Pame a buscarme, nos vamos a la casa y pam”, comienza su cómico relato.

“Hueón, llegando de la clínica”, le responde JP y Viñuela le contrapregunta: “vo estai loco, ¿no te dolía?”

Cretton le dice que también tuvieron actividad sexual “al día siguiente… no, al principio no me dolió nada en el acto mismo”.

“Pero al día siguiente… diputado hay cosas que solo Dios ha visto. Así una cuestión…”, hace el gesto con las manos y Pamela Díaz explica que “negra”, hablando de los testículos.

Jean Philippe explica que “yo tenía que venir a hacer el Yo Soy. Y llegó así (camina incómodo), y el Charly me dice: ‘¿Qué te pasa hueón?”' Y yo: ‘algunos problemas no más”’ Y él: ‘¿Pero con la vasectomía?’. Y yo: ‘sí hueón, es complicada la operación’”.

Diana le consulta: “¿pero qué parte de tu cuerpo estaba…?” y Cretton le dice que “los… todo agarró un color… el color de la noche”.