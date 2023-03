Marc Anthony le hace prohibiciones a Nadia Ferreira y recuerdan lo mal que la pasaron sus exesposas

Nadia Ferreira y Marc Anthony comienzan a vivir su vida como marido y mujer tras casarse en enero, mientras esperan la llegada de su primer hijo juntos. Ante la dulce espera de la modelo de 23 años, ha tenido que ajustar su agenda para tener un embarazo libre de riesgos, situación que comience a preocuparle ante los compromisos que maneja con su carrera y sus negocios.

Además, suele estar presente en cada uno de los conciertos de su marido, pero este le ha pedido explícitamente que no concurra más sus giras para evitar los viajes en el avión y los ajetreos que implican. Dentro de estas actividades también le prohíbe algunas actividades como su deporte favorito, el esquí.

Marc Anthony y sus actitudes con sus ex esposas

Ante las prohibiciones que le realizó el boricua a Ferreira, muchos han recordado las razones por las que lo abandonaron sus ex esposas como Dayanara Torres y Jennifer Lopez, donde el control es una de ellas.

Torres quien estuvo casada por cuatro años con el salsero, ha dado pocas explicaciones de la verdadera razón que desencadenó su separación, pero hace un tiempo llegó a confesar que luego de casarse con él se volvió una mujer totalmente dependiente de su marido.

La ex Miss Universo recuerda que su relación la volvió sumisa y que admiraba tanto al padre de sus hijos que no le reprochaba sus decisiones por miedo.

“Yo vengo de campo, más sumisa, yo nunca llevaba la contraria, dejaba pasar muchas cosas porque yo no hablaba, no me gusta la confrontación, yo vivía con mucho miedo… Cuando mi licencia va a expirar me dice ‘no la necesitas’… No podía un día levantarme, manejar un auto y hacer lo que quisiera, primero porque dejé mi licencia vencer, y porque siempre me manejaba alguna persona del séquito, y una vez que me divorcio tuve que aprender”, confesó.

Su divorcio la ayudó a volver a recobrar la seguridad en si misma y en no depender de nadie más, volvió a brillar como antes y comenzó a tomar las riendas de su vida.

Por su parte, JLo fue la segunda esposa de Marc, luego de su divorcio con Dayanara. Aunque tampoco ha revelado explícitamente los motivos que los llevaron a ponerle fin a la relación, en su libro llamado True Love habló sobre el momento exacto en el que decidió separarse.

“Estaba sentada mientras me maquillaban y de repente sentí que el corazón se me salía del pecho y no podía respirar, empecé a sentir ansiedad. Me pregunté qué me pasaba y me dirigí a mi manager para decirle que algo estaba pasando porque sentía que me estaba volviendo loca”, escribió.

Son muchos los rumores que han surgido sobre una infidelidad por parte del intérprete y su postura controladora.