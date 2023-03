Michael Roldán asegura que advirtió al Kiwi de los cambios en la TV antes del beso “robado”

En la reciente edición del Festival de Viña 2023, una de las triunfadoras fue la Pamela Leiva, con una rutina humorística que incluso tuvo un beso con Gonzalo Valenzuela. Pero una polémica relacionada es el famoso beso “robado” de Arturo “Kiwi” Walden a la comediante. Las declaraciones del conductor televisivo Michael Roldán cobran hoy especial significado, según lo que informa La Cuarta.

El incidente del Kiwi ocurrió al día siguiente del éxito de Leiva, cuando el notero, reciente incorporación del “Buenos días a todos” tras varios a años fuera de pantalla, la entrevista en un móvil en directo para el matinal de TVN. En medio de la conversación, le robó un beso a la ex chica reality, hecho que despertó una ola de críticas con el paso de las horas.

Pese a que Kiwi pidió disculpas públicamente, a través de la prensa, el día siguiente del móvil, fue desvinculado del matinal un par de jornadas después.

“No puedo hablar de la interna de todos, pero sí puedo hablar de cómo lo viví yo”, inició sus palabras Michael Roldán, quien por esos días fue un refuerzo “festivalero” en el programa de TVN.

“Cuando ocurrió el episodio lo teníamos (al Kiwi) en un monitor, pero yo nunca vi lo que pasó hasta el día siguiente”, aseguró. “Al otro día, literalmente, me enteré por la prensa”, añadió.

Roldán asegura que advirtió al Kiwi

A partir de ese contexto, reveló que “la situación para mí fue súper incómoda porque, en una instancia muy coloquial, habíamos conversado con el Kiwi” sobre que “los tiempos en la tele habían cambiado”.

Es más, señaló que “delante de la productora le dije: ‘hoy día a la gente no se le abraza, no tienes que dar besos’, y él me respondió: ‘amigo, está todo claro’”.

“Conversado eso, a los dos días sucede esta situación”, plantea. “Y es incómodo” y “nunca después lo hablé con el Kiwi”.

En este sentido, Michael reflexiona: “Esto no fue un error, un error es que yo voy caminando y me tropiezo”. Finalmente, argumentó que “acá hubo una intención de hacer algo que no era chistoso, y que probablemente él tendría que haber entendido hace mucho tiempo”.