“No correspondía”: La Fiera reveló que rechazó a Jean Philippe en su primera petición de pololeo

Este viernes Pamela Díaz estará en Podemos hablar, programa donde revelará la particular razón por la que rechazó a Jean-Philippe Cretton cuando le pidió pololeo por primera vez.

La ‘Fiera’ no aceptó la propuesta de noviazgo de su actual pareja porque lo hizo de una manera que “no le pareció”, según un adelanto que revelaron en Página 7.

Aunque aseguró que en la actualidad se encuentra el amor viento en popa en su relación con Cretton, Pamela Díaz contó que al principio no fue nada fácil.

“Pero él, cuando me pidió pololeo, me lo pidió de una forma que a mí no me pareció…”, le dijo a José Miguel Viñuela, quien le preguntó si acaso él lo había hecho mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

“No, ninguna de las dos veces he estado borracho… o tres”, saltó Jean Philippe a defenderse. “Una vez te hice algo bonito e igual no quisiste”, aseguró y agregó que incluso fue rechazado habiendo sido detallista.

“Sí, pero me lo escribió. Me lo escribió… en una comida”, agregó la morena a lo que JeanPhi agregó que lo hizo “en una mesa con velitas y cosas”.

“Pero eso es muy bonito, ¿por qué le dijiste que no?”, le consultó Viñuela a Pamela. “Porque no correspondía”, sentenció ella. “No estaba preparada”, agregó el animador de Podemos hablar.

