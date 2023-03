Para prevenir el Alzheimer estos 9 alimentos de la dieta MIND pueden ser beneficiosos

La dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), en español (Intervención de las dietas Mediterránea y DASH para el Retraso), es una relativamente nueva modalidad alimenticia que según especialistas de la Universidad de Harvard y la Universidad de Rush tiene grandes beneficios para la salud, entre los que se destacan los enfermos de Parkinson.

La investigación asegura que ciertos alimentos de dicha dieta pueden se capaces de reducir hasta en un 53% los riesgos de padecer Parkinson e hipertensión.

Lisa Young, nutricionista dietista registrada, profesora adjunta de nutrición en la Universidad de Nueva York y autora de Finally Full, Finally Slim: 30 Days to Permanent Weight Loss One Portion at a Time, asegura que “la premisa es que puede reducir el deterioro cognitivo con una combinación de las dietas y DASH y agregando alimentos específicos como verduras de hoja verde y bayas”.

9 alimentos de la dieta MIND que combaten el Parkinson

1. Verduras de hoja verde (col rizada, espinacas, lechuga): un mínimo de 6 porciones a la semana.

2. Frutos secos (almendras, anacardos, pistachos): un mínimo de 5 raciones a la semana.

3. Bayas (fresas, arándanos, frambuesas, moras): un mínimo de 2 porciones a la semana.

4. Porotos (negros, pintos, rojos): un mínimo de 3 porciones a la semana.

5. Cereales integrales (quinoa, avena, arroz integral, pasta integral y pan): un mínimo de 3 porciones al día.

6. Pescado (salmón, atún, trucha): mínimo 1 dosis a la semana.

7. Aves de corral (pollo, pavo): al menos 2 veces por semana.

8. Aceite de oliva como aceite primario utilizado.

9. Vino: no más de 1 vaso al día.

En cuanto a los alimentos que se deben limitar son los siguientes: manteca y margarina, queso, carne roja, alimentos fritos y panificados y dulces.

Factores que contribuyen a combatir el Parkinson

· Reduce el daño causado por los radicales libres, que son moléculas inestables producidas durante el metabolismo normal. En su búsqueda de estabilidad, los radicales libres dañan las células sanas en un proceso llamado estrés oxidativo.

· La dieta MIND puede proteger el cerebro es mediante la reducción de beta-amiloides, proteínas fragmentadas que se encuentran en los cerebros de los pacientes con Alzheimer.

· Ciertos alimentos pueden contribuir a una inflamación leve, que puede contribuir a enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y Alzheimer. Los alimentos antioxidantes y que contienen omega-3 en la dieta MIND tienen efectos antiinflamatorios en el cuerpo.