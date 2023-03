“Qué lindo, qué romántico”: Fran Conserva confesó que terminó en el médico tras acalorada noche con un “Toy Boy”

Fran Conserva tuvo sus cinco minutos de confianza en el programa “Milf”, en donde reveló que llegó tarde al canal luego de una acalorada jornada de pasión.

Todo comenzó cuando la panelista apareció en el estudio casi a la mitad del capítulo: “Me voy a sincerar… Amé. Tuve una noche de acción y lo di todo”, contó sin ningún filtro.

“Amé en Santiago de Chile, en Marín. La cosa es que, con todo lo que nos ha enseñado Claudita Miranda, dije ‘estoy lista para el cardio’. En el lecho, me vino el vahído y terminé en la clínica… No, en realidad fue en el hospital, no más, porque soy Fonasa”, contó.

Asimismo, Converva bromeó con la situación y afirmó que se le fue hasta la sal y el potasio del cuerpo, por lo que “ahora tengo que seguir comiendo plátano para recuperarme”, comentó mientras sostenía la fruta.

“Lo de anoche fue que usé un toy boy, pero me salió barato. No fue momento, fue una noche entera. Fueron 12 horas, así que ahora me voy a reincorporar”, aceptó y luego tomó su lugar junto a sus compañeros.

“Qué lindo, qué romántico”, acotó Claudia Miranda ante tal confesión.

Finalmente, la Fran remató su relato asegurando que “lo pasé bien aunque terminé en el médico”.