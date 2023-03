Reconocida bailarina que definió una época se une a “Aquí se baila”: Viene a probar su versatilidad

Una icónica bailarina que enamoró a muchos a principios de los 2000s, se integrará al programa “Aquí se baila” buscando remecer la competencia y probar su versatilidad. Se trata nada más, ni nada menos que Francini Amaral, la famosa integrante de Axé Bahía.

Ella estará acompañaba por el bailarín David Sáez y llegará a la competencia el próximo martes junto con Chantal Gayoso y Matías Falcón, y Zagala Salazar y Bastián Retamal.

La brasileña se formó en ballet clásico desde los 8 años en la academia de Curitiba. Por eso, cuando decidió siendo adolescente dedicarse al axé fue un impacto para sus cercanos, según lo que contó. “Me llamaron para entrar a Axé Bahía y tuve que dejar mi carrera en el ballet. En su momento fue tema para mi familia, pero yo tenía la intuición de que mi destino estaba fuera de Brasil”, señaló.

“Y a los tres meses acá vino un boom que nadie esperó y eso hizo un cambio en mi vida por completo. De ser bailarina clásica terminé de cantante, me subí a escenarios como el Festival de Viña, fui a países que nunca imaginé. Es como para una película”, recuerdó Amaral.

Vida después del Axé

Más de 20 años han pasado del boom del axé, y la integrante histórica de Axé Bahía sigue vigente realizando giras con sus compañeros. Pero no ha tenido muchas oportunidades de regresar a la danza más clásica o siquiera a otros ritmos.

“Nunca he dejado de bailar, pero estos años he estado más ligada a la danza entretenida y el axé. Durante muchos años me encapsulé en un solo estilo de baile”, admitió Amaral.

“Muchas veces pensé en volver al ballet clásico. Siento que quedó una herida que no se cerró, que dejé algo, pero lo dejé amando, como a un pololo al que todavía amas. De todos modos, no creo que vuelva a bailar esos estilos para la vida, la técnica no puede ser la misma y requieres de una constancia que no puedo tener”, continuó.

Afirmó que lo está pasando muy bien en “Aquí se baila”. “Cuando participo en estos programas me acerco a estos géneros que dejé, y por eso los disfruto tanto. Lo hago de corazón y pongo mi historia en el tema, porque soy muy perfeccionista y me gusta ensayar mucho. Por suerte mi partner David es muy técnico y me tranquiliza”, concluyó.