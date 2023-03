Se casó en un quincho: Andrés Longton celebró íntimo matrimonio con pareja argentina

El diputado de Renovación Nacional y exchico reality Andrés Longton dio el sí en una íntima ceremonia en la comuna de Lo Barnechea, junto a su pareja argentina Agostina Mari, a quien definió como “la razón de mi felicidad”, escribió en su Instagram.

“Nos casamos! Nos elegimos en el día más feliz y especial, en cada espacio de nuestras vidas. En cada uno de ellos tú eres la razón de mi felicidad”.

Fue el miércoles, cuando en el Congreso se votaba la iniciativa de legislar la nueva Reforma Tributaria, que el parlamentario, legalmente autorizado para ausentarse del hemiciclo, se casó por el civil con la joven de 35 años, en una boda con solo 18 invitados, en el quincho de la casa de un amigo, informó el medio LUN.

“Un cura nos bendijo las argollas e invitamos solo a familia y testigos. Estoy muy feliz”, afirmó el diputado, quien no incluyó a ninguno de sus colegas del Parlamento en la celebración.

La unión fue austera e incluyó un cóctel con comida fría y caliente, con una barra de bar abierto, detalló.

La conquista de Longton con Mari

“Nos conocimos porque teníamos amigos en común, pero no teníamos mucho contacto. Yo había intentado acercarme, pero no me resultó. Después de años volví a intentarlo. Yo, internamente, siempre supe que era ella la mujer, pero no daba el paso. Nos teníamos en Instagram y siempre la estaba viendo, constantemente, hasta que un día en 2020 le escribí y empezamos a hablar. La invité a salir y nos nos separamos más”, relató emocionado al medio.

Según agregó, su ahora esposa, se tomó unos días para responder a la cita, por lo cual él hizo lo mismo y no quiso ver el mensaje en el mismo instante, por miedo a que la respuesta fuera negativa.

“Sabía que cuando la viera era para siempre. Tenía un llamado interno que me lo decía, como un cuento. Cada vez que la veía sabía que era ella!”, sentenció romántico.