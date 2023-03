Segunda temporada de House Of The Dragon tendrá hasta 5 nuevos dragones

House of the Dragon ya se encuentra en fase de preproducción, lo que significa que están en la fase creativa donde los productores hacen su mayor esfuerzos.

Así lo reveló Ryan Condal, el showrunner del exitoso spin-off de Game Of Thrones, quien reveló que en esta nueva temporada habrá hasta cinco nuevos dragones, lo que significa que no se escatimarán gastos para llevar a cabo la guerra civil conocida como ‘La Danza de los Dragones’.

Condal estuvo acompañado por ocho miembros del elenco de House of the Dragon, junto con George R.R. Martin, su cocreador y autor de las novelas de fantasía en las que se basan Game of Thrones y el nuevo programa dramático. Los actores en el escenario incluyeron a Rhys Ifans (que interpreta a Otto Hightower), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Fabien Frankel (Criston Cole), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Paddy Considine (King Viserys / Targaryen) y Emily Carey (joven Alicent Hightower).

[Te recomendamos leer: HBO confirma regreso de House Of The Dragon para el 2024. Estos son los motivos]

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de House Of The Dragon?

Los nuevos episodios de la precuela de Games Of Thrones, verán luz para mediados del 2024, para el lamento de los seguidores de la franquicia.

Condal agregó que las jornadas de grabación iniciarán “muy pronto”, por lo que a esas fechas de grabación deben sumársele, como mínimo, 12 meses más, entendiendo las complejidades del proceso de posproducción.

La primera temporada de la popular serie dejo a los fans boquiabiertos tras la muerte de Lucerys Valyrian y su dragón, Arrax, a manos de su primo, Aemond Targaryen y su dragon, Vhagar.

La nueva temporada de la serie tendrá cambios a nivel de dirección, ya que no contará con Miguel Sapochnick como showrunner de la serie, por su parte Ryan Condal continuará la serie en solitario como el encargado ejecutivo.