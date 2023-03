“Tenía bastante más que ver con privilegios”: la dura crítica de Gonzalo Ramírez a la reunión de Jorge Valdivia con Carabineros

Gonzalo Ramírez y Natasha Kennard cuestionaron esta mañana, en el noticiario de Mega, la reunión que se dio entre tres generales de Carabineros y Jorge Valdivia a pocos días que la diputada Maite Orsini llamara a las jefaturas de la institución para avisarles de un procedimiento policial donde el retirado futbolista acabó detenido.

En el contexto del escándalo que hace algunas semanas develó Daniela Aránguiz en un Live de Instagram, quien aseguró que su exmarido mantiene una relación amorosa con Orsini, y que la parlamentaria intercedió en su favor en un control de identidad, fue que tanto Ramírez como Kennard se mostraron contrarios a las señales que desde la autoridad política y de Carabineros se dieron con la confirmación de la reunión de Valdivia y tres generales policiales.

Críticas a la reunión de Jorge Valdivia

“Obviamente, el debate es si esto está bien o no. Desde mi punto de vista, claro que no, porque no cualquier ciudadano tiene el contacto de una diputada, que la diputada haga este enlace con Carabineros, obviamente de una manera mucho más rápida, pocos días después de esa llamada”, aclaró la periodista, quien encontró el inmediato apoyo de Ramírez.

“Que una persona de este nivel de popularidad, sobre todo deportistas, genere interés, incluso en unas policías, no es nada del otro planeta. Yo te aseguro que si en Estados Unidos va un (jugador de) Lakers a un cuartel policial también se van a sacar fotos con él, no se trata de dramatizar ese tipo de cosas, el tema es el cuándo y el contexto. Aquí ocurrió algo que primero se dio a conocer como una copucha de farándula. ‘No, si no pasó nada. No, si mira, no fue tan así’. Y resulta que, había sido bastante más, y tenía bastante más que ver con eventuales privilegios o cosas a las cuales uno no accede después de un procedimiento. Seamos francos, no es así”, enfatizó el conductor del noticiario.

“Yo insisto, a mí lo que personalmente me molesta un poco es que tuvo que ser el periodismo, periodistas investigando este hecho, que dieran a conocer este tipo de reuniones”, remató Kennard, cuyas palabras le permitieron a Ramírez reforzar sus cuestionamientos a la polémica reunión del alto mando de Carabineros con Valdivia.

“Yo no quiero demonizar, Carabineros ya ha tenido suficientes problemas y la verdad es que lo único que esto tiene que servir es para entender, no solamente Carabineros, las instituciones, incluida la prensa, todos. Hoy día en este mundo que vivimos son importantes las formas, no solamente el fondo, es como se ven las cosas. Y lo que sucede aquí es lo que transmite. Insisto, no estamos dramatizando una visita con fotos, el tema es que esas formas no dan una buena señal a la ciudadanía en un momento donde en el contexto de seguridad y tantas miles de aristas, uno lo que quiere ver son otras imágenes, la concentración en otro foco, y la verdad, que todo se transparente”, cerró.