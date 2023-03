¿Un amigo en tu camino?: Pamela Díaz reveló tremenda paleteada de carabinero en comisaría

Pamela Díaz es una de las invitadas al segundo capítulo de la nueva temporada del programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, ocasión donde reveló la buena onda de un carabinero que le hizo una tremenda paleteada, permitiéndole estacionar su auto afuera de una comisaría.

Fue en el momento que el animador, y pareja de Díaz, Jean Philippe Cretton pidió que avanzaran al punto de encuentro quienes hayan hecho uso o abuso de su condición como famosos, momento que La Fiera contó su experiencia en el Barrio Italia, capitulo que saldrá emitido este viernes.

“Lo que pasa es que fui a comer a un restaurant y entonces a mí no me gusta caminar, me carga caminar, me carga, me carga. Entonces, como ustedes saben nos pasan auto nuestros amigos de… y la cosa es que ese día dije: “ya, yo no quiero caminar” y de repente veo un espacio donde no se podía estacionar, pero yo me estacioné… era una parte de carabineros”.

Pamela Díaz estacionó en comisaría

“La cosa es que me estacioné y dije voy a hacer una cosa como así bien decente. Voy, toco la puerta y le dije: “hola, señor carabinero, ¿Cómo está? Mire, yo estacioné el auto ahí, pero mire este es mi teléfono, ¿lo quiere anotar?”.

“Porque mire, yo no voy a mover el auto. Entonces, si usted ve que necesitan usar el estacionamiento de ustedes me puede llamar por teléfono y yo muevo el auto”. Y el caballero me dice: “Okay. Mueva el auto un poquito más allá sí, porque está en un lugar que no corresponde”. Y al carabinero le di mi teléfono…”.

A esto, José Miguel Viñuela, otro de los invitados intervino, señalando que “igual es abuso de poder eso, ¿Qué piensa usted diputado?”, le preguntó a Andrés Celis.

“No, eso no es abuso de poder. Eso es ser buena onda”, consideró el parlamentario.

“No, el carabinero se comportó conmigo y me dijo que no correspondía, pero que iba a tener mi teléfono por cualquier cosa y dejé el auto ahí, le dejé mi teléfono y ahora somos muy amigos”, sentenció La Fiera.