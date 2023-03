“Un hombre tan interesante...”: Daniela Aránguiz piropea con todo a maduro comentarista deportivo

Daniela Aránguiz está toda una indomable en las ligas del amor y le lanzó un coqueto y sorpresivo comentario a Mauricio Israel, confesándole que “siempre lo he encontrado un hombre tan interesante”. Así le mandó a decir al maduro comentarista deportivo, quien infló el pecho en “Sígueme y te sigo” con semejante cumplido.

Fue a través del animador Francisco Kaminski de TV+ que la ex esposa de Jorge Valdivia le dedicó las sugerentes palabras a Israel, a quien conoció de los tiempos de Mekano en Mega.

“Dile a Mauricio que siempre lo he encontrado un hombre tan interesante. Incluso, cuando estaba en ‘Mekano’ y él pasaba al casino, cosa que no me miraba (risas) porque era pendeja”, leyó el conductor del espacio de farándula, que reemplazó al antiguo “Me Late”.

Ahí, Mauricio se hizo el interesante y dijo no recordar esas idas al casino, pero de igual forma agradeció el cumplido.

“No me acuerdo mucho, no me acuerdo del casino”, respondió el periodista y ex lector de noticias de Mega, quien saltó a la fama por su particular forma de hojear los diarios al ritmo de la clásica canción de Marco Antonio Solís, “Si no te hubieras ido” y los leía solo para él.

Aránguiz se excusa con Israel

Pero eso no fue todo, Daniela también quiso aclararle que el mal entendido que tuvieron tiempo atrás, fue porque le contaron mal la noticia y le pidió a Kaminski que se lo dejara bien en claro.

“No es todo Kami, (le escribió Daniela al Whatsapp) esto continúa... El mal entendido que tuve con él fue porque Jorge me llevó mal la noticia. Dile en cámara, te autorizo”, pidió.

Ante esto, el panelista de “Sígueme y te sigo” recordó que “lo único que me parece que podría ser es que cuando ella me trató de estafador, que tuvimos esos dimes y diretes”

Finalmente no le quedó más que decir “Se lo agradezco mucho, gracias por el piropo”, sentenció como un campeón.