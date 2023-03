Antonella Ríos habla sin tapujos de su experiencia vendiendo contenido erótico en plataformas: “Salvé mi departamento”

La reconocida actriz chilena Antonella Ríos compartió en una reciente edición de “Socios de la parrilla” su experiencia vendiendo contenido erótico en plataformas para adultos, lo que le ha permitido generar ingresos significativos durante la pandemia.

Ríos explicó que decidió emprender en este rubro para evitar perder su departamento, y que además disfruta del trabajo y no lo considera una tarea tediosa. “Estábamos encerrados en la casa, yo estaba a punto de perder mi departamento y me dije ‘hay que hacer lo que hay que hacer y vamos de frente sin vergüenza’. Además, a mí me gusta, no es que me esté esforzando en hacer algo que para mí sea una lata”, contó en el programa.

La actriz, quien también ha destacado por publicar fotos sensuales en sus redes sociales, reconoció que esta actividad le ha cerrado algunas oportunidades laborales, debido a los prejuicios y doble estándar que existen en el país. Sin embargo, señaló que esta experiencia también le ha permitido abrir otras puertas y seguir adelante en tiempos difíciles.

“Esto abre puertas y cierra puertas, y uno tiene la decisión de ver qué puertas quieres traspasar. Yo considero si me sirven o me dan ganas de entrar. La tele cerró las puertas y las marcas publicitarias yo creo que también. Pero eso pasa por ser un país de doble estándar”, opinó Ríos.

La actriz aseguró que el negocio le ha funcionado muy bien y que se siente satisfecha con su decisión de emprender en este rubro, y al ser consultada sobre los beneficios económicos respondió: “Salvé mi departamento”. Luego, Pedro Ruminot, uno de los conductores del programa le consultó sobre si efectivamente gana más vendiendo contenido erótico que como actriz, Antonella Ríos respondió sinceramente: “Es que en las teleseries me pagaban súper poco”.

Antonella Ríos fue entrevistada en el programa junto a Juan Falcón, con quien compartió pantalla en la exitosa teleserie “Brujas” hace 17 años. La actriz habló con franqueza sobre su experiencia y los desafíos que ha enfrentado en el mundo del espectáculo, en el que ha tenido que sortear obstáculos y demostrar su talento para poder abrirse camino.

