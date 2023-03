Colaboración de Shakira y Bizarrap se llevó cuatro Récords Guinness

El éxito de la Music Sessions #53 de Bizarrap en colaboración con Shakira es innegable, ya que se ha posicionado con millones de reproducciones en todas las plataformas digitales, a dos meses de su estreno la canción fue reconocida por los récords que batió.

También te puede interesar: Shakira lanza polémico mensaje a las mujeres por el 8 de marzo

Tanto la cantante colombiana como el productor argentino viajaron a Nueva York para su presentación en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon; sin embargo, previamente fueron sorprendidos con nuevas distinciones.

Shakira y Bizarrap se llevaron cuatro Récords Guinness

La colaboración entre ambos causó distintas reacciones después de su publicación, ya que Shakira lanzó varias indirectas contra su expareja Gerard Piqué, Clara Chía y hasta con la abuela de sus hijos.

Además de generar polémica, la Music Sessions #53 se ganó los siguientes reconocimientos, mismos que fueron entregados por Michael Empric:

El tema latino más visto en YoTube en las primeras 24 horas, tras alcanzar al rededor de 64 millones de vistas.

en las primeras 24 horas, tras alcanzar al rededor de 64 millones de vistas. El tema latino más rápido en llegar a 100 millones de reproducciones en YouTube .

. El tema latino con más reproducciones en las primeras 24 horas en Spotify , con más de 14 millones.

, con más de 14 millones. El tema latino más reproducido en Spotify en solo una semana, con aproximadamente 80 millones de reproducciones.

Shakira si la barranquillera! Ya tiene 14 Guiness Records pic.twitter.com/CikjusYZ7y — Manjarblanco con pasas (@jairoebusiness) March 11, 2023

No obstante esa no es la primera vez que Shakira es conmemorada con un Récord Guinness, ya que adicionalmente cuenta con estos reconocimientos: artista femenina con mayor cantidad de éxitos en la lista de Billboard de Hot Latin Songs, también en la lista de Billboard de Latin Airplay, en la lista de Billboard de Latin Pop Airplay, así como también por conseguir más No. 1 de ventas digitales latinas de Billboard y por liderar la mayor cantidad de listas con una canción en español.