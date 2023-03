Diana Bolocco se refirió al delicado estado de salud de sus padres: “Me da miedo que un día no estén”

La nueva animadora de Chilevisión, Diana Bolocco, fue parte del nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde tuvo un momento de sinceridad y habló sobre el estado de salud de sus padres.

En el programa conducido por Jean Philippe Cretton, la comunicadora fue consultada sobre su mayor preocupación, a lo que ella respondió que son sus progenitores.

“Ellos son grandes, mi mamá ya tiene 87 años, y mi papá 90. Ella está tratándose el tercer cáncer de su vida. Todo lo que tiene que ver con ella me emociona mucho”, admitió de entrada. Sin embargo, y a pesar de su edad, destacó que ellos tienen una gran energía increíble.

“A mí me gustaría aliviarles la vida, me da miedo que un día no estén”, reconoció Bolocco.

Con respecto a su madre, asegura que es una “súper abuela” y que “está muy presente y mis niños la aman. Tienen una relación muy linda”, expresó.

“Me gustaría ser el 1% de lo que es mi mamá, es el ser más bueno que conozco, por lejos. Tiene una bondad sin límite”, complementó.

Con respecto a su papá, comentó que le encantaría tener algo de su fuerza y autoestima, es decir, “creer en mí misma”, concluyó.