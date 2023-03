“Las mujeres nos tenemos que ayudar”: Núria Tomás, ex de Piqué, rompe el silencio sobre el quiebre de Shakira y el futbolista español

Núria Tomás, la primera novia conocida de Gerard Piqué, rompe su silencio sobre el triángulo amoroso que ha acaparado todas las portadas. La actriz ha sido entrevistada en un evento de Eggsoeggso en Madrid, donde ha hablado sobre su inminente boda con August Puig Bosch y, por primera vez, se ha pronunciado sobre la relación de Shakira y Clara Chía.

Aunque ya han pasado más de 13 años desde su relación con Gerard Piqué, Núria Tomás sigue sorprendida de que se siga hablando de su romance con el futbolista. “Increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años”, ha confesado. Sobre la posición de Shakira de convertir a Gerard Piqué y Clara Chía en protagonistas de sus últimos éxitos musicales, la actriz ha sido cautelosa: “No soy nadie para opinar, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle”.

Sin embargo, ha sido tajante en su postura sobre la nueva ilusión del futbolista: “No te puedo decir nada, pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una”, declaraba sobre los ataques de la artista a la catalana. Núria Tomás, al parecer, se ha posicionado del lado de Clara Chía y ha dejado claro que no mantiene ninguna relación con el futbolista y que no ha hablado con él sobre el tema.

Para terminar, ha querido aclarar que ella no mantiene ninguna relación con el futbolista y que no ha hablado con él de nada de esto. “No he hablado nunca de él y no lo voy a hacer ahora”, sostuvo finalmente.