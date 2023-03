Por qué los hijos de Harry y Meghan Markle no tenían título de Príncipes

Una de las noticias que más ha dado de qué hablar es el anuncio de que Archie y Lilibet Diana, los hijos de Harry y Meghan Markle obtuvieron el título de Príncipes, pues cuando nacieron no fueron reconocidos así.

Así que te decimos por qué se dio este cambio y qué pasará ahora.

El nuevo título de los hijos de Harry y Megan

La Casa Real Británica reconoció oficialmente a los hijos de Meghan y Harry con sus correspondientes títulos británicos.

Esta forma, Archie y Lilibet se han convertido en los príncipes de Sussex.

De acuerdo con información de la versión británica de la revista “Hola!”, luego del fallecimiento de la Reina Isabel II, el nuevo rey Carlos prometió a Harry que sus hijos tendrían títulos reales, pues era algo que se merecían.

Anteriormente, se dirigían a los hijos de los Duques de Sussex como Master y Miss, hasta que se publicó la nueva actualización de los títulos de la Casa Real.

A partir de ahora, los pequeños serán llamados como príncipe Archie de Sussex y Princesa Lilibet de Sussex.

Algo que llama la atención es Lilibet Diana también se ha convertido en la primera princesa nacida en Estados Unidos.

¿Por qué no tenían título?

El principal motivo por el que los por el que no tenían este título fue porque la Reina Isabel II no lo vio conveniente, debido a que los pequeños no llegarían a reinar; además de la mala relación que tenía con Megan.

Harry y Meghan celebraron el nombramiento

Cabe mencionar que algo que Meghan dejó en claro hace algún tiempo es que lamentó que cuando nació su primer hijo, le dejaron en claro que él no sería tratado como Príncipe, lo que se sumó a los problemas que ya venía arrastrando con los miembros de la Corona.

Ahora, Harry y la exactriz decidieron festejar que sus hijos ya podrán tener este trato, por lo que decidieron hacer una celebración en su mansión de Montecito, en California.

A dicha fiesta estaban invitados tanto el rey Carlos como Camilla, así como los príncipes de Gales, pero ninguno de los cuatro miembros acudió al evento.