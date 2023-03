“Porque no correspondía”: Pamela Díaz reveló que rechazó dos veces a Jean Philippe Cretton antes de convertirse en pololos oficiales

Pamela Díaz estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Podemos hablar”, donde reveló por qué rechazó a Jean-Philippe Cretton cuando le pidió pololeo por primera vez.

Según las palabras de la modelo, su decisión habría sido porque encontró que la propuesta no fue de manera apropiada.

“Pero él, cuando me pidió pololeo, me lo pidió de una forma que a mí no me pareció…”, le dijo a José Miguel Viñuela, quien le preguntó a JP si había hecho mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

“No, ninguna de las dos veces he estado borracho… o tres”, aseguró de entrada el animador. “Una vez te hice algo bonito e igual no quisiste”, arremetió.

“Sí, pero me lo escribió....Me lo escribió… en una comida”, contó Pamela.

“En una mesa con velitas y cosas”, enfatizó Jean Philippe..

“Pero eso es muy bonito, ¿por qué le dijiste que no?”, consultó Viñuela. A lo que “La Fiera” contestó que “porque no correspondía”.

“No estaba preparada”, sentenció Cretton.