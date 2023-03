You en Netflix: ¿la serie tendrá quinta temporada?

Finalmente, se estrenó el resto de episodios que conformaban la nueva temporada de ‘You’, y así de obsesivo como es el personaje ‘Joe’, también lo son los fanáticos de la serie que se están preguntando si habrá nueva temporada en Netflix.

Para muchos fanáticos, la segunda parte de esta temporada, a diferencia de otras temporadas, tiene un cierre abierto que abre la posibilidad de nuevos episodios en un futuro.

En la primera parte de la cuarta temporada, la trama iba enfocada en la búsqueda del asesino de Eat The Rich. Mientras que la nueva temporada se centra la relación entre Joe y Rhys.

“Pasamos a una marcha diferente cuando finalmente pueden sentarse y tener una larga conversación sobre lo que realmente está pasando”, explicó la showrunner a Tudum.

[Te recomendamos leer: Películas bélicas en Netflix: estas son las opciones que puedes encontrar en la plataforma streaming]

¿Habrá 5 temporada?

De momento, no está confirmado por parte de Netflix. Sin embargo, hay muchos elementos para pensar que si habrá nuevos episodios.

El principal motivo es el lanzamiento del nuevo libro en el cual se basa la serie que saldrá a la venta en el mes de abril.

Caroline Kepnes ha dicho que la serie puede tomarse algunos detalles del tercer libro llamado ‘You Love Me’, así como el cuarto libro que se llama ‘For You and Only You.

Cuando habló previamente con The Hollywood Reporter sobre la temporada 3, la showrunner y cocreadora Sera Gamble, reveló que definitivamente hay más en camino para Joe.

Ella dijo: “Nunca me gusta molestar las cosas por ser demasiado específica de una manera u otra. Diré que todavía tenemos muchas historias que contar. No tengo miedo en absoluto de decir que definitivamente podríamos seguir a Joe por varias temporadas más”.

“Dicho esto, es un panorama televisivo difícil en este momento. Hay alrededor de 10 mil millones de programas de televisión y los pedidos son más cortos y hay más competencia, por lo que nunca guardamos nada para las temporadas posteriores”, añadió.

A esas declaraciones en el pasado, se les suma la incorporación de nuevos personajes que le resta un poco el peso protagónico a Penn Badgley, quien era el máximo responsable de la continuidad de la trama.

Falta esperar más días para ver si se cumplen con las expectativas internas de Netflix para la aprobación de nuevas temporadas.