“Lo peor es que hice como que me la sabía cachai”: Javiera Mena se sinceró tras su chascarro con Alejandro Sanz en Viña

Javiera Mena estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde se refirió al incómodo momento que vivió arriba del escenario del Festival de Viña del Mar en el año 2016.

Recordemos que Alejandro Sanz invitó a la chilena a cantar junto a él en la Quinta Vergara, pero a ella se le olvidó la letra de la canción.

“En el momento lo pasé súper mal, porque estaba pasando y no entendía nada, yo nunca había estado en televisión, y de repente estaba arriba en el Festival de Viña y me invitó a cantar Alejandro Sanz “Corazón Partío”, nada, se me olvidó la letra”, recuerda.

Tras la consulta sobre si había estudiado la canción, la cantante aseguró que efectivamente sí, la había repasado, pero “fue muy rápido, me lo dijeron el día anterior y lo peor es que hice como que me la sabía cachai, entonces fue como…. (tararea y canta cualquier cosa)”.

Con respecto a la reacción de Alejandro, ella aseguró que: “Nos cagamos de la risa, si ahí fue como gracioso. Nos subimos y de repente me bajo, y fue como ya pasó piola... Agarro mi celular y recibí 8 mil notificaciones de Twitter, y ahí mucha gente tirando mala onda y otros tirándome buena onda”, contó.

El encuentro con Don Omar

“Al otro día era su show y cuenta, nos tocó entre Don Omar y Wisin y Yandel, el público era reggaetón absoluto. Yo dando un espectáculo con 15 mujeres ahí, haciendo danza contemporánea. Yo me acuerdo de que tenía al fan club de Don Omar en primera fila mirándome así (serios y con los brazos cruzados). Me bajé y me dieron las dos gaviotas, y yo así ‘lo hicimos’”.

Posteriormente, el artista urbano se acercó a ella para tirarla hacia arriba. “El maestro Don Omar, que me encanta, me dice: “oye Javiera, es que me encantó tu concierto”, y yo así ahhh… ¡Me lleve gaviotas y Don Omar me dijo que le gustó mi show!”, manifestó feliz.