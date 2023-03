Antonio Banderas perdió ante Guillermo del Toro, pero su reacción fue la más divertida y humilde

Los premios Oscar 2023 enfrentaron a varios de los mejores artistas del mundo, entre esos, Guillermo del Toro y Antonio Banderas, que se midieron en la categoría de mejor película de animación.

El mexicano con su Pinocho, que ha despertado elogios en todo el mundo, mientras que el español es parte importante de El gato con botas: El último deseo, dándole voz al divertido personaje que conocimos en la saga de Shrek, de Dreamworks.

En paralelo, los dos famosos también tuvieron otras contrincantes como El Monstruo marino de Netflix, Red de Disney-Pixar y Marcel the Shell with Shoes On, representando al cine independiente.

Finalmente los pronósticos se cumplieron y Pinocho de Guillermo del Toro se llevó el premio Oscar, pero ya en la previa a la entrega del galardón, Antonio Banderas le enviaba un divertido mensaje.

Durante su paso por la alfombra dorada, al actor le preguntaron si creía que se iba a llevar el galardón por este divertido personaje que muchos aman.

“Va a ser muy difícil, el mentiroso este puede que gane, digo Pinochio. Es un mentiroso de madera italiano. Mientras que el gato con botas habla con acento hispano y llevo 20 años haciéndolo y convenciendo al público joven que los buenos tienen un acento y los malos, no. Yo defiendo a mi carácter a muerte”, dijo entre risas.

El buen momento fue retratado ante las cámaras de TV Azteca y se viralizó de inmediato en las redes sociales, pues el malaguense de 62 años no pierde su carisma ni su sentido del humor.

“Qué grande Antonio Banderas”, “Amo a ese gato, pero Pinocho se lo merecía”, “Es verdad, nos representa muy bien a los hispanos”, “Qué divertido”, “Eso sí es competencia sana”, “Me encanta cómo se lo toman con humor”; dijeron los internautas en las redes sociales.