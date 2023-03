“Casado con hijos” se impone en rating en segundo capítulo aunque afloran primeras críticas

El segundo capítulo de la nueva temporada de la sitcom de Mega “Casado con hijos” nuevamente se impuso en sintonía, logrando un promedio de 18 puntos con un peak de 20.1 de rating online, mientras en la competencia su más cercano fue CHV, con 9,4 puntos. En esta oportunidad, el episodio contó con la participación especial de José Antonio Raffo, Karen Doggenweiler, José Antonio Neme, animadores del matinal “Mucho Gusto”.

En redes sociales, la serie también logró convertirse en trending topic, con el hashtag #CasadoConHijos, siendo la participación del periodista de las comentadas, generando opiniones divididas. Mientras algunos valoraron su buena onda, otros expresaron su malestar.

El rol de Neme consistió en entrevistar a la influencer Titi Larraín en el matinal, quien estuvo acompañada de su madre Kena y la vecina Marcia.

“A mi me encanta neme”, “Apareció Neme y arruinó el capítulo”, “Hasta en #CasadoConHijos Neme es florerito de mesa”, “El neme con cara de Tragame tierra con la llegada de la Quena!!!”, “Bacan ! me perdí la escena con el Neme qlo”, “Ay wn salió el Neme, no había algo mejor?”.

Reacciones Casado con hijos

Dentro de los comentarios, hubo quienes destacaron el capítulo, aunque otros lo encontraron más lento que el primero y pidieron darle más protagonismo al persona Pablo.

“Me gusta #CasadoConHijos pero está bien lento este capítulo, sabí? Yo cacho que es el guión, los guionistas, capaz muy mayores, con poca pasta pa’un humor más actual poh. Los chistes están enteros de aburridos, entre inocentones y añejos, tan fomes que dan risa de lo fome. Shhao”, “Debo reconocer que el viernes al ver como empezó #casadoconhijos me dio nostalgia y fue buenisimo Pero hoy domingo, el capítulo estuvo reeeee fome :/ xfa mejoren las transiciones y el libreto”, “El más bajito hasta el momento es Pablo, espero que le den una buena historia porque se siente poco integrado”.