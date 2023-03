Los nominados a mejor actor en los Oscar 2023: así lucían en su primera película

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premiará a lo mejor del cine durante el año pasado en la nonagésima quinta edición de los Premios Oscar la noche de este 12 de marzo de 2023.

El Dolby Theatre de Los Ángeles, en California, recibirá a las más grandes estrellas del séptimo arte durante la ceremonia en la que algunos intérpretes esperan ganar su primera estatuilla dorada.

Tal es el caso de los cinco histriones nominados a mejor actor principal en esta edición del importante galardón: Brendan Fraser, Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescal y Bill Nighy.

Oscar 2023: así lucían los nominados a mejor actor en su primer filme

A pesar de sus diferencias, las estrellas en esta categoría no solo tienen en común el hecho de nunca haber ganado un Oscar antes, sino también que se trata de su primera nominación al galardón.

No obstante, antes de llegar a este punto de reconocimiento en sus carreras, cada uno de ellos tuvo que recorrer un camino distinto, con desafíos y éxitos diferentes, que comenzó con su debut.

Por eso, a continuación, te mostramos cómo lucían los intérpretes nominados como mejor actor principal a los Premios Oscar 2023 en el primer proyecto cinematográfico en el que participaron.

Brendan Fraser

El famoso actor de 54 años, nominado como mejor actor en los Oscar 2023 por su extraordinaria interpretación de Charlie en la película The Whale, debutó en el cine con un pequeño papel en 1991.

La película en la que se estrenó como intérprete se titula Dogfight. Dentro de la producción cinematográfica, Brendan dio vida a un marino sin nombre. En ese entonces, tenía 23 años de edad.

Brendan Fraser en su primera película, 'Dogfight' | ( Warner Bros.)

Austin Butler

El galán de 31 años, quien está nominado por su impecable personificación de Elvis Presley en el biopic Elvis en esta edición de los Oscar, tuvo su primera actuación en un cortometraje en 2007.

Sin embargo, su primer largometraje fue la cinta infantil Pequeños invasores, estrenada en 2009. En el proyecto, Butler encarnó el papel de Jake Pearson con alrededor de 17 años de edad.

Austin Butler en su primera película, 'Pequeños invasores' | (20th Century Studios)

Colin Farrell

El histrión irlandés de 46 años, quien espera ganar su primer Oscar por su trabajo actoral en Los espíritus de la isla, encarnó su primer papel para la pantalla grande en la película Frankie Starlight.

Dentro del filme, estrenado en 1995, un jovencísimo Colin de aproximadamente 19 años de edad tuvo una aparición no acreditada como uno de los miembros de un grupo de jóvenes en un cine.

Colin Farrell en su primera película, 'Frankie Starlight' | ( Fine Line Features)

Paul Mescal

El histrión irlandés de 27 años, quien se ganó su nominación al mejor actor en los Oscar 2023 por su desempeño como protagonista en el filme Aftersun, comenzó su carrera en el teatro en el año 2013.

No obstante, su debut en el cine no fue sino hasta 2021 en la película La hija oscura. Dentro de este proyecto, encabezado por Olivia Colman y Dakota Johnson, el artista de interpretó el papel de Will.

Paul Mescal en su primera película, 'La hija oscura' | (Yannis Drakoulidis/Netflix © 2021)

Bill Nighy

El afamado actor inglés de 73 años, nominado por primera vez al Oscar por su actuación protagónica en Living, debutó en la gran pantalla con una pequeña participación en la película The Bitch (1979).

En la trama, el entonces novel intérprete de aproximadamente 29 años dio vida a un joven repartidor de flores. Lamentablemente, no hay imágenes disponibles de su estreno en el cine.

A pesar de eso, el actor recuerda muy bien cómo fue su primer trabajo en el séptimo arte. “La primera película en la que estuve fue en una de Joan Collins llamada The Bitch”, contó a Den of Geek.

“Tenía una línea que era: ‘¡Flores para la Sra. Sabert!’, pero la cortaron y gané ciento cincuenta libras por el trabajo del día”, rememoró.