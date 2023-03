¿No será mucho?: Critican a pololo de Nicole Moreno por altos precios de ropa deportiva

“Ni la Cote López se atrevió a tanto” y “No podí ponerle ‘fasha’ y que cueste eso jaja”, fueron algunos de los comentarios que realizaron seguidores de Nicole Luli Moreno tras conocer los altos precios de la ropa deportiva que vende su pololo, Ítalo Grottini, que van desde los $66.690 por un top, a los casi $300 mil por un conjunto.

“No faltará quien compre pensando que le quedará igual a Luli». «Ni la lisandra con su perfume de 80 lucas». «Te pillo lo mismo en shein por 4.990 + Envío”, “hay gente que vende weas de AliExpress que valen 800 pesos y las venden a 60 lucas… Mas lesa la gente que lo compra”, fueron los mensajes que dejaron los usuarios.

Fue la cuenta de Instagram @copuchas_tv1 quienes dieron a conocer los valores por cada atuendo, donde por ejemplo un conjunto bikini Sunset Diva Estampado cuesta $133.290, según muestra la página italogrottini.com.

“Ítalo Grottini, el pololo de Nicole Luli, ya había hecho noticia por sus supuestos suplementos falsos. Esta vez está generando ruido por los altos precios de su nueva colección de ropa deportiva donde Nicole Luli es el rostro de la campaña. Será nuestra querida Luli Love, el rostro más afectado de esta campaña? qué opinas de los precios?”, escribieron desde la cuenta de la red social.

Reacciones a línea de ropa de Luli

“El conjunto sunset Diva cuesta lo que es mi sueldo, pero me veré una Sunset Diva”, “No es por nada pero ma el color cuando esta lleno de “boutiques” (sobre todo de ex famosillas o chicas reality) con esos mismos precios y es pura ropa china de aliexpres ajajaja a la larga cada uno le pone el precio que quiere a su trabajo (o inversion) ya el resto verá si lo compra o no”, “Ese está puro utilizando a Luli para hacer crecer sus marcas de proteínas y ropa deportiva. Su ex amiga Isi lo dijo, Grottini antes hablaba pestes de Luli. Amiga date cuenta”.