“Sin corbata como Boric y los lentes de Allende”: Look de Pedro Pascal que la rompió en los Oscar 2023

El actor chileno Pedro Pascal fue realmente la sensación del bloque en la entre de los Premios Oscar 2023, que se llevó a cabo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, glamoroso evento donde tuvo el honor de entregar junto a Elizabeth Olsen el reconocimiento al mejor cortometraje documental y animado.

El protagonista de la exitosa serie “The last of us”, que justo emitió el último capítulo de la primera temporada, fue invitado por la Academia de Hollywood a ser parte de la edición número 95, momento donde destacó con su elegante look con camisa blanca de cuello redondo, traje negro y sin corbata.

“Pedrito Pascal sin corbata como el Presidente Boric y con los lentes de Allende. Un gigante entre gigantes que brilla en Hollywood. Que arda fallistan y los sus séquitos pinochetistas”, escribieron en Twitter donde se convirtió en trending topic con el hastahg #Pedrito Pascal y #Pedro Pascal

Pedrito Pascal sin corbata como el Presidente Boric y con los lentes de Allende. Un gigante entre gigantes que brilla en Hollywood. Que arda fallistan y los sus séquitos pinochetistas.

Pedro Pascal se luce en los Oscar

“Eres el hombre del momento, hay que decirlo...”, le dijeron los entrevistadores del canal TNT, tras desfilar por la alfombra color champagne junto a su hermana Javiera Balmaceda.

“¿En algún momento imaginaste que ibas a ser no solamente el héroe de los niños, sino además en objeto de deseo. La gente te escribe cosas raras en redes...?”, continuó el periodista, a lo que Pascal respondió con una risa nerviosa y se limitó a decir que solo espera “disfrutarlo, nunca me lo imaginé”. Aunque, después se relajó y confirmó que desde joven practicaba poses frente al espejo.

Pedro Pascal en la alfombra roja de los #Oscars contadole a todo el mundo que el fue exiliado desde Chile por eso apoya la pelicula "Argentina 1985".

Fachistán con cagadera.

La misma pose que sorprendió durante la transmisión, mirando a la cámara y haciendo un gesto con las manos como queriendo decir, “ojo, te estoy mirando”.

Además, otro de los momentos destacados fue cuando la actriz Salma Hayek se acercó a él cuando estaba arriba del escenario, para retratarse en una foto con el “hombre del momento”.