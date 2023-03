Academia permitirá a Will Smith grabar su nombre en el Óscar que ganó el año pasado

Ya ha pasado más de año desde la infame bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock y aún es un tema hablado. Luego de haberse celebrado la edición 95 de los Premios Óscar este pasado domingo, donde la bofetada fue referenciada al menos un par de veces, ahora The Hollywood Reporter informó que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha autorizado que Will Smith grabe su nombre en el premio Óscar que ganó el año pasado gracias a su trabajo en Rey Richard: una familia ganadora.

El intérprete de 54 años no tuvo la oportunidad de marcar su estatuilla y ahora los miembros de AMPAS reflexionan y permitirán que lo haga posible.

Como bien se recuerda, durante la ceremonia del año pasado, conducida por el comediante Chris Rock, Smith protagonizó un momento engorroso cuando el humorista hizo un chiste sobre la cabeza calva de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia. En un arrebato de enojo, el actor se subió al escenario y abofeteo a Rock.

En ese entonces, por unos minutos, la mayoría de las personas presentes y los que estaban viendo el evento por la televisión pensaron que se trataba de un ‘skit’, es decir, algo planeado para entretener a la audiencia. Sin embargo, con el pasar de los minutos y días, quedó claro que se trató de algo real y estuvo a punto de costarle carísimo a Smith.

Todavía en la actualidad se sigue recuperando del golpe contra su imagen y profesionalismo. Pero ahora, parece a aclararse un poco el panorama, con presidenta de la organización, Janet Yang, revelando la postura permisiva de AMPAS respecto al grabado del nombre del actor en la estatuilla, y además, compartió detalles sobre la estupefacción que sintieron los presentes durante la ceremonia del año pasado:

“Se ganó el Oscar. Debería tener su nombre grabado en él. No sé si debería venir personalmente. Pero sí, podemos arreglarlo. [...] Verdaderamente, estábamos sorprendidos. Como todos los demás, al principio, cuando Will sube al escenario, pensamos: ‘Oh, esto es divertido. Él va a fingir que lo abofetea, y luego Chris va a actuar atónito. Y luego fue como: ‘Ok, bueno, eso se acabó’. Y luego vuelve a su asiento y luego comienza a gritar; ahí fue cuando, por supuesto, todos dijeron: ‘Oh, Dios mío, esto es real’”.