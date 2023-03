“Ahí fue cuando te decapitó”: Participante de “Aquí se baila” sufrió accidente en medio de una coreografía

Este lunes por la noche, un pequeño accidente protagonizaron Nicole Gaultier y su compañero Felipe Román en el nuevo capítulo de “Aquí se baila”. La pareja, quienes eran los encargados de abrir la pista de baile con la canción On the radio, tuvieron un percance en la pista de baile.

El hecho ocurrió al final de la presentación, en donde los participantes realizaron una acrobacia donde el bailarín tomó a su compañera para hacerla rodar.

Sin embargo, en ese momento, la uruguaya se volteó a ver a su compañero, quien reaccionó a tomarse su nariz con evidente dolor.

Ante este hecho, Sergio Lagos intentó bromear con la peluca que la participante lanzó sobre el escenario, mientras Román se alejó del lugar, y recibió el abrazo de Nicole.

Posteriormente, el bailarín tomó un pañuelo y le dio la espalda a la cámara, haciendo un gesto de limpiar su nariz, confirmando que había sufrido un golpe.

“¿Estás bien, Felipe? ¿Un poquitito de agua? ¿Algo pasó? Si quieres, vamos a pedirle a nuestro paramédico que se reúna con él”, reaccionó el animador del estelar de Canal 13, según consignó BioBioChile.

“Parece un pequeño golpe, Nicole, es un golpe, lo están controlando”, aseguró Largos, y la concursante se quedó a solas en el escenario mostrando genuina preocupación por su compañero.

“Quiero saber si Felipe está bien, me preocupa eso”, consultó antes de escuchar la evaluación del jurado.

“Está bien. Lo están revisando, nada de qué preocuparse, pero está recibiendo atención médica. Fue un golpe, ¿no?”, preguntó al animador.

“Capaz que lo golpeé yo, con el pelo seguro no fue” (...) Yo me preocupo, imagínate. Si se enferma, ¿quién me levanta después?”, replicó un poco más aliviada tras ver al bailarín volver al estudio.

En medio de su evaluación, la presidenta del jurado, Karen Connolly, le preguntó a Román sobre lo sucedido: “Fue en la última secuencia del lift. Ahí fue cuando te decapitó”.

“Sí, un poquito. Pero fue un pequeño golpe, no fue nada grave”, contestó Felipe entre risas.