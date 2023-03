Como rey: A José Antonio Neme le celebraron su cumpleaños con corona y capa

José Antonio Neme cumplió 42 años este martes 14 de marzo, por eso en el matinal Mucho Gusto quisieron festejarlo a lo grande.

Al final de la emisión de hoy, el conductor se llevó una gran sorpresa en el patio del canal, donde se juntaron todos sus colegas y compañeros de labores para celebrarlo como corresponde.

Así, mostraron al cumpleañero en pantalla con Karen Doggenweiler tapándole los ojos, y Roberto Saa guiandolo por los pasillos del canal. En el camino, una de sus colegas le puso una corona y una larga capa roja, tal como consignó La Cuarta.

“Desearte un muy muy feliz cumpleaños, tu decías en la mañana algo muy lindo que es el mejor regalo que estemos juntos, que nos vaya bien. Eso ya lo tienes. Que tu vida personal venga cargada de cosas lindas, cosas bonitas”, le dijo Karen a su pareja en la animación.

Neme se emocionó y agradeció por el gesto: “Este es un equipo que me ha acogido con mucho cariño, con mucha paciencia, porque a mí hay que tenerme mucha paciencia”.

“Lo único que yo puedo decir es que yo hago mi trabajo… quizás no soy el más sabiondo, pero soy honesto, aunque a mucha gente no le guste escuchar mi opinión. Y amiga yo te quiero mucho”, agregó Neme, mientras que Karen mencionana que decía “las cosas de siempre”

Luego todo le cantaron el cumpleaños feliz a Neme, quien pidió sus tres deseos antes de soplar las velitas. Pero además le tenían preparada una gran sorpresa: un emotivo mensajde de su mamá, Verónica Abud.

“Hola mi amor. Quiero que sepas que un día como hoy, hace 42 años, llegaste a mi vida, a hacerme la mujer más feliz de este mundo (...) Me has hecho muy feliz. Quiero que sigas siendo como eres, que no cambies, que sigas adelante con esa fuerza y valentía que te caracteriza. Te quiero mucho y que tengas un muy buen feliz cumpleaños”, dijo la mamá del periodista.