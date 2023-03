“Debió aprovechar”: Brendan Fraser es criticado por no hablar de su abuso en los Oscares

Las predicciones se cumplieron: Brendan Fraser se llevó el Oscar al mejor actor por The Whale en la 95° entrega de los Premios Oscar. En la cinta dirigida por Darren Aronofsky, Fraser interpreta a un maestro con obesidad mórbida que vive encerrado en su pequeño apartamento. El actor derrotó a fuertes contrincantes incluyendo a Austin Butler por Elvis y Colin Farrell por The Banshees of Inisherin.

“Así que así se siente el multiverso”, bromeó al pasar al escenario. “Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta. Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría. Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, dijo Fraser y agregó un agradecimiento a sus hijos, su manager y su pareja, Jeanne Moore.

“No tendría esta nominación sin Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter, A24 y el extraordinario elenco y equipo que me dieron el regalo de Charlie. Un regalo que ciertamente no vi venir, pero es uno que ha cambiado profundamente mi vida”.

Si bien la opinión popular apuntaba a que Fraser merecía ganar por su interpretación, sumado a todo lo que vivió en la industria, entre el abuso y cómo le dieron la espalda, algunos señalaron que “desaprovechó” la oportunidad para pronunciarse al respecto.

Un oscuro suceso

Para recapitular, la carrera de Brendan Fraser se vio opacada cuando sufrió un abuso sexual por parte de Philip Berk, el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que organiza los Globos de Oro. Los hechos ocurrieron en 2003, cuando Berk tocó a Fraser inapropiadamente.

De acuerdo con su testimonio, el sujeto se le acercó para saludarlo y aprovechó el gentío para pellizcarle el trasero y posteriormente, alcanzó con sus dedos la zona entre los testículos y el ano.

Fraser habló de esto en 2018, cuando en entrevista para la revista GQ dijo: “Su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca en el perineo. Y empieza a moverlo”

El actor afirmó que fue una experiencia tan horrible que quería llorar. Y aunque denunció, no hubo represalias salvo una “disculpa” por parte de los organizadores. Berk calificó la acusación como “una invención total” y dijo: “si hice algo que molestó al Sr. Fraser, no fue intencionado y me disculpo”.

¿Una oportunidad desaprovechada?

Brendan sin duda regresó triunfal a escena luego de pasar varios años recluído. El actor fue resurgiendo poco a poco a través de pequeños proyectos que hoy lo han llevado a trabajar con grandes directores como Darren Aranofsky.

A principios de 2023, Fraser se negó a aparecer en los Golden Globes a pesar de su nominación a Mejor Actor por The Whale. En noviembre de 2022, el actor volvió a hablar en una entrevista con la revista GQ sobre lo que ocurrió con aquella agresión y cómo la industria le dio la espalda.

“Tengo más historia con la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que respeto por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. No, no participaré. Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no así”. — Brendan Fraser a GQ

Quizá quienes lo acusan ahora de “desaprovechar” la oportunidad de hacer una declaración contundente frente a todos pensaron en lo poderoso que fue rechazar participar en aquella otra entrega. Y mientras que la ceremonia de los Oscares es una de las plataformas más grandes que por años las estrellas han aprovechado para protestar, la realidad es que Brendan Fraser no le debe nada a nadie. Una víctima de abuso no está obligada a hablar del tema si no quiere.

“Brendan no nos debe absolutamente nada, y qué problemáticos son este tipo de discursos revictimizantes. es su historia, su vida, y si elige o no hablar de ella le corresponde únicamente a él”. “Entiendo la buena intención en la idea de que pudo ser un gran momento de plataforma para cuestionar ese problema, pero creo que no esta muy chido cuestionarle a quien fue víctima el momento correcto para hablar de su experiencia por compromiso social”, defendieron internautas al actor.