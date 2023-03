“Gracias papá y mamá”: ganadores de Oscar dejan las lecciones de gratitud más grandes

Fue una noche de victorias históricas en la 95ª entrega anual de los Premios de la Academia con la cinta Everything Everywhere All at Once coronándose como la gran ganadora de la noche.

Sin embargo, algo que no podemos perder de vista fueron los discursos de los ganadores de las diferentes categorías y producciones ya que nos dejaron grandes lecciones al nombrar a las personas que los impulsaron a estar donde están ahora: sus padres.

Ke Huy Quan

Las emociones estuvieron a flor de piel con el triunfo de Ke Huy Quan como Mejor Actor de Reparto. El actor derramó las lágrimas más sinceras cuando fue nombrado para subir al escenario a recibir la estatuilla.

“Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados”, dijo Quan, de 51 años, de ascendencia vietnamita. “De alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood”.

Por supuesto no pudo dejar de mencionar a la mujer que lo llevó a ser el gran hombre que es: “¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté pasando a mí”.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis se llevó el premio a la Mejor Actriz de Reparto. En el escenario aseguró que si bien ella estaba sola ahí parada, en realidad había cientos de personas detrás de ella. Este gran logro también le recordó a sus padres, los también actores Tony Lee y Janet Leigh, quienes pese a tener gran reconocimiento, nunca obtuvieron la estatuilla.

“Agradezco a cientos de personas, sobre todo a los directores, a Michelle Yeoh y al resto elenco. Esto no es solo mío... Mi madre y mi padre fueron nominados en numerosas categorías en esta ceremonia. Papá, mamá, acabo de ganar un Oscar”, dijo en su discurso. Posterior a esto, envió un mensaje en el que se lee: “No hay un día en mi vida profesional que pase sin que me recuerden que soy hija de estrellas de cine”.

Michelle Yeoh

Para la protagonista de Everything Everywhere All at Once ganar el Oscar significa mucho más que “llevarse el oro”, es un logro dedicado a su madre, quien estaba viendo la transmisión desde Malasia.

“Tengo que dedicar esto a mi mamá, a todas las mamás del mundo porque ellas son realmente las superheroínas”, dijo. “Y sin ellos, ninguno de nosotros estaría aquí esta noche”. “(Mi madre) Tiene 84 años y le llevaré esto a casa”.

Guillermo del Toro

El sueño del director y guionista mexicano se hizo realidad luego de que Pinocho ganara la estatuilla a Mejor Película de Animación. Del Toro subió al escenario en compañía del codirector y coproductor Mark Gustafson, así como de los coproductores Gary Ungar y Alex Bulkley. Como lo ha venido haciendo desde hace tiempo, el cineasta defendió que la animación merece mayor reconocimiento y que no es sólo un género de niños.

“La animación es cine, la animación es un género y está lista para llegar al siguiente nivel, por favor, manténganla en la conversación”, expresó. Posterior a esto, agradeció a quienes fueron su mayor apoyo: sus padres. “Ya no están en este mundo, pero están aquí conmigo [en mi corazón]. Soy su hijo y los amo”.