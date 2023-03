Julia Garner habla sobre la suspendida película de Madonna

A finales de enero, Madonna sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de una gran gira mundial titulada ‘Celebration Tour’, pero la mala noticia fue que esto le costó la producción de su cinta biográfica, protagonizada por la estrella en ascenso, Julia Garner.

De acuerdo con un informe anterior de Variety, la biopic de Madonna ya no está en desarrollo en Universal y hasta el momento se desconoce si el proyecto se pondrá en marcha nuevamente en un futuro cercano. Tras haber derrotado a otras fuertes contendientes en un agotador proceso de audición, la estrella de Ozark de Netflix, Julia Garner, ganó la oportunidad de interpretar a la reina del pop en la cinta biográfica, que la misma Madonna pretende dirigir, pero ahora todos los planes han quedado en pausa debido a la gira.

No obstante, Garner se mantiene optimista y cree que el proyecto reanudará su camino en algún momento. Julia dijo lo siguiente en una entrevista reciente con ET (via Comic Book): “Sí, sí. No quiero contar demasiado. Quiero mantener las cosas... sí, crucemos los dedos”.

La cinta, desde su anuncio, causó muchísimo interés tanto en los seguidores de la cantante como en el público en general, y, más aún cuando la interprete reveló que ella misma estaría detrás de la dirección y de casi todo el proceso creativo.

En una entrevista a Variety, esto dijo la famosa estrella de la historia de la música: “He tenido una vida extraordinaria, debo hacer una película extraordinaria. También fue un ataque preventivo, porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí. En su mayoría, hombres misóginos. Entonces, puse mi pie en la puerta y dije: ‘Nadie va a contar mi historia excepto yo’... Tengo un guión muy largo que es muy difícil para mí acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme las extremidades”.

Cuando el proyecto fue anunciado, Madonna dijo lo siguiente en un comunicado (via Comic Book): “Quiero transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, músico, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido vivo. Hay tantas historias inspiradoras y no contadas y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”.