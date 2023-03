Marvel y Disney quieren que Google y Reddit identifiquen a los filtradores de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

El 16 de febrero se estrenó globalmente Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la más reciente película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y que marcó el inicio de la Fase 5 del mismo. Sin embargo, un mes antes, algunos internautas ya sabían buena parte de su trama.

Un informe publicado en el sitio web de Engadget cuenta que un usuario llamado MSSmods compartió una transcripción de Google Doc de 63 páginas del diálogo de la cinta antes de su estreno en el subreddit de Marvel Studios Spoilers, una comunidad dedicada a las próximas producciones de la casa de las ideas.

Ahora, Disney quiere saber quién estuvo detrás de la filtración y está tratando de obligar a Reddit y Google a identificar a la persona o grupo de personas responsables.

Como MSSmods es una cuenta compartida entre los moderadores de MarvelStudiosSpoilers, cumplir con la aplicación implicaría que Reddit identificara a más de una persona.

Además, Disney solicitó que Google y Reddit compartan cualquier “información de identificación” que tengan sobre MSSmods, incluidos nombres, números de teléfono y direcciones IP, junto con detalles sobre cualquier usuario que pueda haber estado involucrado en la publicación, edición o carga de la filtración.

TorrentFreak fue el primero en informar que la unidad MVL Film Finance de Disney, una subsidiaria que la compañía estableció para respaldar las producciones de Marvel Studios, presentó dos solicitudes de citación de la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, diseñadas para obligar a estas empresas a identificar quién estaba detrás de la filtración.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

¿Qué dijo Reddit al respecto?

Un portavoz de Reddit habló con Engadget al respecto, pero no confirmó si tiene la intención de cumplir con la aplicación: “Reddit se compromete a proteger la privacidad de nuestros usuarios. Contamos con procesos rigurosos para evaluar las solicitudes legales y objetarlas cuando corresponda”.

No está claro qué planea hacer Disney, en todo caso, con respecto a la fuente de la filtración, que posiblemente sea un proveedor de subtítulos o un traductor independiente.

El documento que MSSmods compartió fue una traducción de los subtítulos en portugués de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con algunos de los diálogos no presentados en orden cronológico.