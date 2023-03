“Por mí y todas mis compañeras”: Francisca García-Huidobro se la jugó y le dio un beso a imitador de “Yo Soy”

Francisca García-Huidobro protagonizó un coquetón momento junto al imitador de Luis Fonsi, en el nuevo capítulo de “Yo Soy”.

Todo comenzó en medio de las presentaciones de las semifinales del programa de Chilevisión, en donde la jurado estaba elogiando con todo la presentación del artista-

A raíz de esto, Emilia Daiber le preguntó al hombre que le parecían las palabras de la Fran, asegurando que ella podría ser “tu mamá o tu tía”, a lo que él contestó coquetamente: “Pero no lo es”.

Posteriormente, se dio un momento de flirteo entre la integrante del jurado y el imitador: “Yo me veo más joven igual. Me paro al lado de él, y podría ser su polola”, lanzó, mientras él le siguió el juego: “No es cuestión de edades”.

Acto seguido, la Fran se acercó hasta el imitador de Luis mientras el público pedía a coro: “El beso, el beso”.

Claramente, los asistentes del Teatro Teletón fueron escuchados por la jurado y se acercó a cumplir los deseos de las personas.

“Esto es como de madrina a ahijado. Por todas ustedes (...) Por mí y por todas mis compañeras”, aseguró coqueta para luego darte un pequeño beso al participante.

Luego, llegó el turno de la evaluación de Jean Philippe Cretton, quien estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera en medio de los últimos episodios de cierre de la quinta temporada del programa de talentos.

Cabe recordar que la esperada final del estelar de Chilevisión llegará a las pantallas este 15 de marzo, la cual se realizará en el Teatro Teletón.