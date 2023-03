“Qué bueno que te olvidó para no ver una película de mierda”: La broma al filo de Eduardo Fuentes sobre la demencia senil del padre de Jorge Alís

Jorge Alís estuvo como invitado en el nuevo episodio de “Buenas noches a todos”, instancia donde habló del actual estado de su padre. En este contexto, es donde el animador del programa, Eduardo Fuentes, lanzó una particular broma al progenitor del humorista.

Todo comenzó cuando el comunicador le entregó una fotografía en que el comediante aparecía junto a su familiar durante el estreno de su película Argentino QL, en el 2016.

A raíz de esto, Jorge habló del cambio que ha sufrido su padre a causa de la demencia senil, precisando que “ya no es él”. “Lo hizo mierda la pandemia, lo tiró al tacho (...) Ya perdió el espíritu”. Aunque, esta experiencia “me está enseñando un montón”, enfatizó.

Asimismo, contó sobre las visitas mensuales al geriátrico en Argentina y cómo lo hace para acompañarlo. “Cuando puedo, aunque los pasajes estén carísimos”, precisó emocionado a ratos y lanzando un par de chistes para animar el ambiente.

En este momento, fue donde Eduardo Fuentes le siguió el juego: “Yo te preguntaba, Jorge, si tu papá había visto la película, tu famosa película, pensando positivamente... Qué bueno que no guarda tantos recuerdos”, remató y desató las carcajadas de Jorge Alís.

“Qué bueno que te olvidó para no ver una película de mierda”, comentó entre risas el comediante. “No hay mal que por bien no venga”, aseguró el periodista.