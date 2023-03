Raquel Argandoña confiesa requisitos para tener una nueva pareja tras quiebre con Félix Ureta

Raquel Argandoña se encuentra en situación de disfrutar su soltería luego de haber terminado la relación con Félix Ureta, con quien estuvo tres años. En el capítulo de ayer lunes de “Tal Cual”, la Raca reveló las condiciones que tiene para iniciar una nueva relación de pareja, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Tras contar a sus compañeros José Miguel Viñuela y Paty Maldonado un coqueto encuentro que tuvo en Playa del Carmen, donde viajó de vacaciones con una amiga, Raquel especificó los requisitos que debe tener el hombre con quien pudiera tener una nueva aventura amorosa.

“Necesito una persona que tenga un fundo en el sur”, planteó la Quintrala.

Frente a esta condición, Paty Maldonado bromeó al decirle “pero si ya tuviste”, haciéndola enojar y le indicó que se callara.

“Que no sepa mi pasado”

A continuación, la mamá de Kel Calderón siguió enumerando los requisitos para ese hombre: “Me gustaría a futuro (...) un fundo en el sur con una casa bonita. Que no me googleé, que no sepa mi pasado, que no caché nada de mi pasado, que no se meta a las redes sociales, nada”.

“Yo soy entretenida, no soy un cacho, soy simpática, alegro la vida”, aseguró Raquel justificando sus condiciones, frente a lo cual Paty le replicó que era de esa forma “cuando quieres”.

Además, Raquel especificó, entre risas, que necesitaba a alguien que “me deje viajar donde yo quiera, sola con mis amigas (...) ¿la edad? 50 (años) máximo”.