Revelan que Gala Caldirola sería una de las famosas que se integrarán a la versión chilena del Gran Hermano

La producción del próximo reality de Chilevisión, el exitoso formato “Gran Hermano”, podría tener entre sus mediáticas concursantes a la española Gala Caldirola, quien según informaron estos últimos días algunos portales faranduleros estaría negociando junto a su representante, Suro Solar, el contrato que vincularía a la pareja con el futuro estelar de la señal privada.

Fue la periodista Paula Escobar quien entregó una serie de antecedentes respecto al futuro de la influencer en el estelar de telerrealidad que alista el canal propiedad de Paramount. Lo hizo en el streaming de Instagram de Sergio Rojas “Que te lo digo”, donde reveló que las negociaciones con la producción del programa las lleva el representante de la hispana, Suro Solar, y que tal decisión tendría muy molesto al exmarido de Caldirola, el jugador de la UC, Mauricio Isla, quien no vería con buenos ojos que la mediática gaste “su tiempo libre en actividades poco adecuadas para su hija”.

El regreso de Gala Caldirola a los realitys

“Esto es noticia en desarrollo y la próxima semana prometo dar el nombre. Hay un personal trainer que va a entrar al reality show. Me contaron que ella (Gala), a través de Suro Solar, su representante, estaría con intenciones de ingresar a Gran Hermano”, contó.

Respecto del mismo programa, el portal infama.cl aportó este martes con el nombre de otro candidato que fue sondeado para participar en el Gran Hermano. Y que no sería otro que la actual pareja de una de las hermanas de Mauricio Pinilla, el emprendedor y colaborador de representantes de futbolistas, Christian Millar.

Algunos medios cuestionaron el proceso de casting del próximo reality de CHV. Fuente: Instagram @infama.cl.

El pololo de Claudia Pinilla, que inició su romance con la hermana del retirado futbolista gracias a la ayuda de la propia Gala -su amiga-, se encargó de revelar en sus redes sociales el acercamiento de la producción del reality, algo que el medio farandulero catalogó de poco transparente (‘arreglado’) debido a que el programa se encuentra realizando un casting abierto y a Millar el ofrecimiento le llegó sin siquiera haber mandado ningún video, como se promociona el espacio en los diferentes programas de CHV.

La inesperada convocatoria

“Hoy recibí el siguiente llamado: ‘¿Christian, cómo estás? Te llamo porque vimos tu perfil de IG y haz quedado seleccionado para el casting Gran Hermano Chile 2023. Debes presentarte en CHV el miércoles en tal horario...’. De verdad, estoy perplejo. Primero, porque si quedo dejaría de ver a mis hijas por un tiempo; y segundo, porque estoy recién empezando una relación con mi preciosa @claudia.pinilla.ferrera y estamos tan bien como para pasar una separación repentina (...) no sé qué hacer. ¿Voy o no? De verdad no sé qué hacer”, publicó el reciente cuñado de Pinigol, quien posteriormente confirmó que no participará del reality de CHV.

El sueño a lo Pame Leiva: CHV inicia casting para el reality “Gran Hermano”

“Consecuente con mis actos y lo que hablo, muchas gracias, pero no. Mi tiempo con mis hijas, con mi familia, con Clau (Pinilla) y mi salud mental, están primero (...) no quiero exposición, estoy enfocado en lo mío”, recalcó Christian, quien se bajó del programa puesto que “el año pasado me dieron crisis de pánico por estrés y recién estoy terminando con esto”.

“La verdad, llegar a pensar en un encierro sería nefasto para mi salud”, finalizó.