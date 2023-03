Rocío Marengo es eliminada de “Aquí se Baila” e impacta con inesperado proyecto con su novio

Este lunes en un nuevo capítulo de eliminación en “Aquí se baila”, siete parejas se enfrentaron bailando música disco, para ser evaluados con nota por el jurado compuesto por Neilas Katinas, Karen Connolly y Aníbal Pachano. Al final, los dos puntajes más bajos se enfrentaron en una batalla final para escoger al segundo eliminado del programa, con la nota secreta de Connolly.

La primera pareja en pasar al escenario fue la compuesta por Nicole Gaultier y Felipe Román, quienes bailaron “On the radio”, de Donna Summer. Finalizaron de manera inesperada, pues Felipe terminó lesionado en su nariz y requirió algo de asistencia médica.

La siguiente pareja fueron Hernán Contreras y Fran Zepeda, quienes bailaron “You should be dancing”, de Bee Gees. Nuevamente fue un baile accidentado, pues en el último paso Fran casi se le cayó de las manos a Hernán.

Kurt Carrera y Yenima Muñoz fueron los siguientes, y bailaron “Celebration”, de DJ Bobo. Tras su presentación Kurt dijo que sintió que fue muy mal evaluado en su presentación anterior, y que eso lo deprime porque no quiere que Yenima se quede sin bailar por su culpa.

La siguiente pareja fue la de Kike Faúndez y Melissa Briones, quienes bailaron una intensa versión de “I Was Made For Lovin’ You”, de Kiss, que cerraron yendo donde el jurado. Al finalizar, Kike sostuvo que está feliz con que las nuevas generaciones se preparen para tomar su lugar.

Los siguientes fueron Rocío Marengo y Pancho Solar, quienes bailaron “Dancing queen”, de ABBA. Tras su presentación, Rocío se disculpó porque luego de su presentación anterior se había ido enojada del estudio, reclamando que no entendieron su propuesta.

La pareja que pasó a continuación fue la de Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, quienes bailaron “September”, de Earth, Wind & Fire. Lamentablemente en mitad de la presentación el mexicano se quedó en blanco y olvidó la coreografía, para sorpresa de todos en el estudio. Consultado al respecto por Sergio, el joven confesó que lo prepararon muy encima ayer porque jamás imaginaron que pasarían a eliminación.

Posterior a ese tenso momento, pasó la última pareja, Claudio Moreno y Laura Vásquez, quienes bailaron “Instant Replay”, de Dan Hartman. Tras la presentación, Claudio le confesó a Sergio lo difícil que está siendo este programa para él. “En mi última presentación salí destrozado, toqué fondo artísticamente”, aseguró el actor, aunque dijo ahora haberlo disfrutado mucho.

Al finalizar, se revelaron las notas secretas de Karen Connolly: un 7 para Nicole, un 7 para Hernán, un 7 para Claudio, un 5 para Kurt, un 9 para Kike, un 4 para Rocío y un 1 para Emmanuel. Con esto, sumando sólo 3 puntos en total, Emmanuel Torres fue el peor evaluado y tuvo que definir su permanencia en un duelo final contra la segunda peor nota, Rocío Marengo, con 14 puntos.

En sus 45 segundos Rocío bailó “Despacito”, de Luis Fonsi. Luego, Emmanuel bailó una impresionante interpretación de “Il Mondo”, de Il Volo. A la hora de la deliberación del jurado, Aníbal pidió la palabra y anunció que no está de acuerdo con que Emmanuel se haya cambiado de ropa entre su presentación y el duelo final. Luego, Karen anunció que el duelo lo ganó Emmanuel, por decisión dividida, con lo que la segunda eliminada del programa es Rocío Marengo.

Marengo se despide

La argentina, junto con agradecer la oportunidad de volver a Chile, hizo un inesperado anuncio: que se retira de la TV por ahora, ya que se irá a vivir a Miami con su novio. “Ya vengo pensando hace mucho esto. En principio es un año sabático, lo tengo pensado hace mucho y siempre aparecían nuevos proyectos y me daba pena y lo posponía, son 20 años de trabajo sin parar entre ambos países. Me adapté a todo, pero ahora hay que parar. Me voy a vivir a Miami, éste es mi último proyecto... me voy en mayo a vivir con mi novio a Estados Unidos”, comentó tras su eliminación.

Acerca de su duelo final, la trasandina aseguró que deliberadamente le puso poco esfuerzo a su baile. “Fue mala suerte, era impensable que Emmanuel se quedara en blanco y se olvidara de la coreografía. Cuando vi eso dije ‘¡No! ¡Imposible!’. Pero pasó, y por eso mis 45 segundos finales los hice sabiendo que era mi último baile”, confesó.