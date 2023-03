Daniela Aránguiz cuenta la verdad de su relación con Luis Mateucci: “Lo encuentro exquisito”

La semana pasada fue la misma Daniela Aránguiz que mostró a través de sus redes sociales un almuerzo con Luis Mateucci. La influencer reveló hace un tiempo que tuvo una incipiente relación con él, la que tuvo que terminar por los celos de su exmarido, Jorge Valdivia.

En el programa en el que participa “Zona de Estrellas”, sus compañeros le preguntaron sobre esta relación y Daniela Aránguiz fue clara.

De acuerdo a las declaraciones que recogió Mira lo que Hizo, Aránguiz precisó que “con Luis es un muy amigo, me encanta, lo encuentro exquisito. Rico que me inviten a comer y me regaloneen. Luis es un hombre estupendo, caballero. Es super bueno para invitarme a salir, siempre me tiene presente y eso me encanta. Me tiene presente en su grupo de amigos, como ‘salgamos, tengo una mesa aquí, salgamos para allá’”.

“Es muy luego como para algo. Tuvo una relación muy larga, 17 años, y ahora es el momento de pasarlo bien. Y si él es entretenido y lo pasó bien con él y obviamente voy a salir con él, como puedo salir contigo”, precisó.

Además reflexionó más allá: “Yo quiero pasarlo bien, estar feliz, disfrutar. Yo creo que la vida es ahora. Estos son los últimos años de juventud que me quedan. Tengo 37, me quedan tres años para los 40 y antes de los cuarenta quiero hacer muchas cosas, quiero aprovechar”.