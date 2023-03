“Es que creció, por suerte...”: Jordi Castell y sus desatinados dichos sobre Pedro Pascal

Pedro Pascal es una de las celebridades sobre las que más se comenta, tanto en Hollywood como en su origonario Chile. De hecho, en nuestro país incluso se dice que existe una “pascalmanía”. Uno de los rostros del espectáculo nacional también se ha referido al actor, el fotógrafo Jordi Castell, en palabras de halago y también con un desafortunado comentario en “Tal Cual” de la noche del martes, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas para los televidentes. En parte, se refirió al éxito explosivo del protagonista de la serie “The Last of Us”, quien incluso presentó unas estatuillas en la recientre ceremonia de los Premios Oscar de la Academia, así como una coqueta declaración de atracción por la virilidad del hombre.

“Pedro Pascal me mueve el piso, muero por él. Me mueve el piso de antes”, fueron parte de los piropos al intérprete.

“La suerte que los hayan exiliado”

No obstante, el panelista del programa de TV+ realizó una desafortunada apreciación que causó la irritación de la audiencia.

Todo se originó cuando Jordi analizó la vida de Pedro Pascal e hizo el alcance que los padres del actor fueron exiliados durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que los hayan exiliado”, manifestó.

Luego explicó los motivos de esta apreciación basada en la experiencia de un antiguo ex pololo.

“Yo tuve un pololo que los papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces”, fundamentó.

“A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera y no tener que bancarme…”, añadió.