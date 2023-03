“Es un gran paso en mi carrera”: Melina Noto asume feliz su nuevo desafío en TNT Sports

Melina Noto habría sido escogida por TNT Sports para asumir un nuevo desafío por las pantallas de la estación televisiva especializada en deportes, según informa La Cuarta.

La estudiante de periodismo ha trabajado con anterioridad en la señal que pertenece a Warner Bros Discovery, con su participación en el programa “La Nueva Voz del Gol”.

La argentina cumplirá el rol de flamante nueva animadora del noticiario de TNT Sports, correspondiente al horario de emisión de las 18 horas, donde comentará deportes.

Trabajo soñado

“Es un gran paso en mi carrera, hacia un ambiente deportivo que me encanta. Ha sido un desafío y he estado aprendiendo junto a un equipo de trabajo que me ha acompañado muchísimo y que me ha hecho sentir muy cómoda, lo cual es muy importante. Me siento como en casa”, asegura Melina.

Para la trasandina este trabajo es un verdadero sueño hecho realidad, pues es una fiel apasionada del deporte y este desafío representa una valiosa oportunidad para desempeñarse en su área favorita.

“Es un trabajo soñado para cualquier amante del deporte. Lo más importante es el ambiente de alegría que se vive detrás de cámaras, en la realización de cada programa”, comentó.